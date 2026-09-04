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Mundo Julio Iglesias é alvo de nova denúncia por agressão sexual e trabalho forçado Segundo a organização, as mulheres relatam "situações contínuas de assédio e agressões sexuais", além de "condições de trabalho forçado e degradantes"

Julio Iglesias voltou a ser alvo de uma denúncia na Espanha Duas ex-funcionárias do cantor apresentaram uma nova ação na qual relatam supostos episódios de assédio e agressões sexuais, além de condições de trabalho forçado.

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A ação foi anunciada nesta sexta-feira, 4, pela ONG Women’s Link Worldwide, que representa as duas mulheres. Segundo a organização, a nova denúncia foi apresentada na quinta-feira, 3

As duas já haviam recorrido à Justiça espanhola em janeiro. Na ocasião, o caso foi arquivado porque as autoridades entenderam que os tribunais do País não tinham competência para analisar os fatos relatados, que teriam ocorrido nas Bahamas e na República Dominicana, onde elas afirmam ter trabalhado para Iglesias em 2021.

Agora, a Women’s Link Worldwide sustenta que a Justiça espanhola pode voltar a analisar o caso com base em uma legislação que permite investigar e processar determinados crimes cometidos fora do país quando existem vínculos relevantes com a Espanha.

De acordo com a entidade, a regra pode ser aplicada quando um cidadão espanhol é acusado de cometer no exterior um ato que também é considerado crime no local onde teria ocorrido.

Segundo a organização, as mulheres relatam "situações contínuas de assédio e agressões sexuais", além de "condições de trabalho forçado e degradantes".

"O Estado espanhol tem a obrigação de garantir o acesso à Justiça em condições de igualdade, independentemente de quem seja a pessoa denunciada", afirmou a diretora-executiva da organização, Jovana Ríos Cisnero.

Em janeiro, a Procuradoria da Audiência Nacional, tribunal de Madri responsável por casos complexos e por crimes cometidos por espanhóis no exterior, informou que o arquivamento não impedia as mulheres de recorrerem a outras instâncias judiciais.

Julio Iglesias nega acusações

Julio Iglesias, de 82 anos, nega as acusações. O cantor classificou os relatos como "absolutamente falsos" e afirmou que nunca "abusou, coagiu ou desrespeitou qualquer mulher".

Carreira de sucesso

Nascido em 1943, Julio Iglesias alcançou projeção internacional a partir da década de 1970 e vendeu mais de 300 milhões de discos ao longo da carreira. Entre suas músicas mais conhecidas estão Soy Un Truhán, Soy Un Señor, Gwendolyne e Me Olvidé de Vivir.

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