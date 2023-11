A- A+

K-POP Jung Kook, do BTS, lança "Golden", seu mais novo álbum solo; confira O disco conta com 11 faixas incluindo os hits mais recentes do artista

O ídolo pop global Jung Kook, do BTS, acaba de lançar em todas as plataformas digitais seu mais novo álbum solo. O disco, intitulado “GOLDEN”, conta com 11 faixas, incluindo os sucessos previamente apresentados “Seven (feat. Latto)” e “3D (feat. Jack Harlow)”. A versão física do álbum está disponível para pré-venda na UMusic Store.

“GOLDEN” tem sua inspiração nos momentos principais de Jung Kook como artista solo. Conhecido como “Maknae Dourado” (“caçula dourado”, em coreano) do BTS, Jung Kook promete ampliar ainda mais a sua carreira. Com o disco, ele continua o legado de artistas que mantêm sua trajetória ascendente como astro global do pop mesmo em carreira solo, já que sua banda está em hiato por conta de alguns integrantes que tiveram que ingressar no serviço militar obrigatório da Coréia.

O trabalho dá sequência ao sucesso dos singles “Seven (feat. Latto)”, que alcançou o primeiro lugar na parada Billboard Hot 100 e o terceiro lugar na parada oficial do Reino Unido, e “3D (feat. Jack Harlow)”, que liderou a parada de Música Principal do iTunes em 100 países/regiões.

Ele também já demonstrou seu potencial como produtor, contribuindo para músicas como "Outro: Love Is Not Over", do álbum "The Most Beautiful Moment in Life pt.1"; "Magic Shop", do álbum "LOVE YOURSELF ‘TEAR’"; e seu single solo, "Still With You". Jung Kook também participou do canto de "Dreamers", a trilha sonora oficial da FIFA World Cup Qatar 2022, que ele apresentou na cerimônia de abertura.

