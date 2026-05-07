FAMOSOS

Jungkook, do BTS, vai integrar série de livros infantis nos Estados Unidos

Astro do k-pop vai estrelar a série literária "Brain Candy Books", que já retratou celebridades como Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Eilish e Lionel Messi

Jungkook, do BTS, é destaque da série literária "Brain Candy Books" - Foto: Divulgação/BigHit Music

Jungkook, integrante do grupo sul-coreano BTS, é o novo destaque na série de livros educativos “Brain Candy Books”, publicada pela editora Capstone e direcionada para estudantes do ensino fundamental dos Estados Unidos. O cantor é o primeiro artista do seu país incluído na coleção.

De acordo com o portal The Korea Herald, Jungkook estará na edição de 2026 da série de livros. A obra vai abordar detalhes da trajetória pessoal e musical do Idol.

Entre as conquistas destacadas na publicação estão a marca de primeiro artista solo coreano a ter sete músicas na Billboard Hot 100 e sua performance na abertura da Copa do Mundo do Catar, em 2022. 

Conhecida por apresentar biografias de figuras públicas que inspiram as novas gerações, a série “Brain Candy Books” já retratou celebridades como Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Eilish e Lionel Messi. Ainda durante esse ano, a editora irá lançar volumes dedicados a Dua Lipa, Selena Gomes e Cristiano Ronaldo.

Além da trajetória musical dos artistas, a série de livros também aborda o alcance dessas celebridades, como a capacidade de mobilização nas redes sociais e no mercado de consumo global.

