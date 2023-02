A- A+

K-POP Jungkook, do BTS, exclui conta no Instagram: "Não foi um hacker" Cantor sul-coreano de 25 anos explicou que não usava muito o aplicativo e prometeu fazer lives de vez em quando por meio da comunidade de fãs Weverse

O cantor sul-coreano Jeon Jungkook, maknae (integrante mais novo) do BTS, anunciou na comunidade de fãs Weverse que excluiu sua conta no Instagram nesta terça-feira (28). O idol de 25 anos explicou que não usava muito a plataforma e garantiu que foi ele mesmo quem deletou o perfil, pedindo aos armys, como os fãs do grupo são chamados, para não se preocuparem.

"Eu saí do Instagram. Não foi um hacker :) Eu não usava, apenas deletei. Não se preocupem por favor!!!", postou Jungkook no Weverse.

O cantor, cujo lançamento mais recente foi "Dreamers", a música oficial da Copa do Mundo de 2022 no Catar, fez ainda outras publicações na plataforma comentando sua decisão.

"Eu não uso, então o que deveria fazer!!? Vou fazer live no Weverse de tempos em tempos", declarou. "Eu deletei logo de uma vez o aplicativo. Não acho que vou usá-lo no futuro! Vou informá-los com antecedência!".

A fã-base brasileira @UniversBTS_ dispõe em serviço de arquivos online as postagens antigas de Jungkook no já deletado perfil no Instagram. Logo após o artista apagar as imagens, a conta no Twitter da fã-base compartilhou com os demais armys as fotos dele.

A decisão de Jungkook está repercutindo nas redes sociais e, no Twitter Brasil, o nome dele entrou nos assuntos do momento na manhã desta terça-feira, com mais de 38 mil menções. Outro motivo para tal foi a transmissão ao vivo que ele fez no Weverse, que inclusive já rende memes.

No entanto, o maior destaque da live de Jungkook foi, porém, seu cabelo comprido, brilhoso e sedoso.

