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FAMOSOS JungKook faz parceria com Calvin Klein e lança sua primeira coleção No Brasil, a coleção estará disponível a partir desta terça-feira, 19, às 19h no site oficial da Calvin Klein

JungKook, em parceria com a Calvin Klein, lançará uma coleção cápsula de edição limitada, com vestuário feminino e masculino. Com 20 peças, o lançamento é um marco na carreira do cantor do BTS, que tornou-se embaixador da marca em 2023.

Dentre a seleção de peças, a ideia é trabalhar com clássicos itens da Calvin Klein, trazendo itens em jeans, modelos retos e de cintura baixa, remontando à década de 1990.

As roupas trarão um logotipo o CKJK, além de outras referências ao artista. "Esta colaboração reúne duas forças culturais em plena potência, combinando a influência inconfundível de JungKook com os códigos icônicos da marca Calvin Klein para criar algo com impacto real", disse David Savman, presidente global da Calvin Klein, em entrevista ao Women’s Wear Daily.

"Através da perspectiva de JungKook, conseguimos expressar um lado mais pessoal da parceria, inspirado por sua individualidade e paixão por motocicletas, tudo interpretado pela estética Calvin Klein. Juntos, estamos reinventando nossos ícones para os dias de hoje de uma forma autêntica, culturalmente relevante e globalmente atraente", concluiu.

No Brasil, a coleção estará disponível a partir desta terça-feira, 19, às 19h no site oficial da Calvin Klein. Em lojas físicas selecionadas, as peças poderão ser conferidas na quarta-feira, 20.

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