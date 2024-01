A- A+

BBB 24 Juninho descarta romance com sister na casa do BBB 24: "prefiro que aconteça lá fora" Motoboy foi questionado por Rodriguinho e MC Bin Laden sobre relação com jogadora da casa

Relacionamento? Em papo com MC Bin Laden e Rodriguinho, na academia da casa do BBB 24, Juninho foi questionado pelos brothers sobre um possível romance entre ele e Leidy Elin. O motoboy, por sua vez, prefere que qualquer tipo de envolvimento ocorra fora do reality.

"Estou trocando ideia com ela aqui. Ela falou que não quer se meter muito entre eu e o Marcus. A mina deve estar cheia de questões. É preciso que as coisas aconteçam naturalmente para poder ela trabalhar como que isso vai funcionar na cabeça dela. Ela é minha rival do jogo", declarou o carioca.

"Ela é aliada do meu rival", enfatizou.

Pegando gancho na fala do brother, MC Bin Laden incentivou Juninho a tentar se relacionar com Leidy. "Acho que dar uns beijinhos não tem nada a ver", afirmou o funkeiro. "As festas estão aí para isso, mas deixa ela à vontade", respondeu o motoboy.

