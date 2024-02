A- A+

BBB 24 Juninho diz que promete enfrentar Davi caso volte do sétimo Paredão O carioca afirmou que vai xingar o baiano. "Ele vai ser o primeiro", disse Juninho

Em conversa com Fernanda, Pitel e Rodriguinho, na área externa da casa do BBB 24, Juninho disse que promete enfrentar Davi caso volte do sétimo Paredão.

O carioca afirmou que vai xingar o baiano. “Ele vai ser o primeiro”, disse Juninho. "Está bravo com ele assim?", perguntou Rodriguinho.

"Estava ali cantando agora no chuveiro. Quando eu saí, ele eleva o tom. Isso não é normal", destacou o motoboy sobre Davi. "Esse negócio de cantar eu não aguento", afirmou Rodriguinho. "Ele começa baixinho e, quando ele vê alguém, ele olha no olho e começa a cantar mais alto", destacou Juninho.

Rodriguinho afirmou que Juninho deveria gritar com Davi na sala da casa, enquanto esperam a confirmação da saída do Eliminado na noite desta terça-feira (6). "Se ele começar a cantar ali na hora, você já grita ali. Ali eu acho falta de respeito. Todo mundo tenso e começa a cantar. Está de sacanagem", comentou Rodriguinho.



