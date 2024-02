A- A+

BBB 24 Com 60,35% dos votos, Juninho é eliminado do BBB 24 O participante disputava o Paredão desta terça-feira (6) com Alane, Beatriz e Isabelle

Com 60,35%, o motoboy e mototaxista carioca Juninho, de 41 anos, foi o sétimo eliminado do Big Brother Brasil 24, na noite desta terça-feira (6). O participante disputava o Paredão com Alane, Beatriz e Isabelle.

Pela primeira vez, nesta edição, o público votou para eliminar. Até o paredão anterior, a votação era para decidir quem iria continuar na disputa.

A participante Alane foi a segunda mais votada pelo público, com 36,64%, e permaneceu no reality.

As sisters Beatriz (1,95%) e Isabelle (1,06%) foram as menos votadas e também seguem na casa.

Dinâmica do paredão

O brother Juninho ficou entre os mais votados pela casa para ir ao Paredão, junto das participantes Alane e Isabelle. Já Beatriz foi indicada pela líder Fernanda.

Para a Formação do Paredão, que aconteceu no último domingo (4), a casa foi dividida em dois grupos por Davi, que atendeu o Big Fone e ficou imune.

O primeiro voto foi aberto. O grupo A votou no grupo B e vice-versa. Com isso, Juninho e Alane foram emparedados. Após o primeiro momento, foi dado um segundo voto, desta vez, fechado, no Confessionário e Isabelle e Marcus Vinicius foram emparedados. Nessa segunda etapa, os participantes votaram em pessoas do próprio grupo. O brother Marcus Vinicius escapou do Paredão na Prova Bate e Volta.



