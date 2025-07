Junior Lima e Monica Benini recebem apoio de famosos após revelarem doença da filha

A- A+

O cantor Junior Lima e a modelo e designer de joias Monica Benini vêm recebendo uma onda de solidariedade nas redes sociais desde que detalharam, na manhã desta terça-feira (22), a condição de saúde da pequena Lara, de 3 anos, filha de ambos.

Colegas famosos do casal — entre os quais o apresentador Marcos Mion, a cantora Pitty e a comediante Dani Calabresa — prestaram apoio aos dois, que se pronunciaram acerca do delicado tratamento da criança contra a doença conhecida como síndrome nefrótica, que afeta o funcionamento do sistema renal.

"Deus abençoe imensamente! Já deu certo! Em oração aqui por todos vocês. Força! Vai ficar tudo bem!", comentou a atriz Thaís Fersoza, por meio do Instagram. "Obrigada por dividirem e que bom que Lara está cada dia melhor", escreveu Fernanda Paes Leme. "Sinto muito pelo que todos vocês passaram, mas com a graça de Deus Lara tá no caminho da cura e assim será! Vai dar tudo certo!", desejou o apresentador Marcos Mion.

O que aconteceu com a filha de Junior Lima?

Filha de Junior Lima e Monica Benini, Lara, de 3 anos, foi diagnosticada com síndrome nefrótica, condição que afeta a função dos rins e leva à perda excessiva de proteínas na urina. A doença pode ser causada por diversos fatores, incluindo enfermidades autoimunes, diabetes e infecções.

Inicialmente, Junior e Monica acreditaram que a filha estava com alguma alergia, depois de perceber que a menina constantemente ficava com o olho inchado. Após uma intensa investigação médica, veio o diagnóstico de síndrome nefrótica.

"É uma doença que afeta os rins. É muito sério se não for tratado. E o tratamento é muito intenso, com um remédio bem forte. Nem toda criança responde a esse tratamento. Então, a gente passou por um período muito tenso em que a gente não sabia como seria. Graças a Deus, a Lara respondeu bem ao tratamento. Ela está super bem, se recuperando. Está em remissão", contou Junior.

O cantor ressalta que só decidiu abrir o caso publicamente para fazer um alerta à população e pedir boas vibrações e orações dos fãs para a filha. "Estamos falando muito de um lugar de alerta para vocês saberem que isso existe. A síndrome nefrótica é muito mais comum do que a gente imagina e, muitas vezes, ela é confundida com alergia", destacou Monica.

Veja também