Junior Lima revela que encarou síndrome do pânico e depressão após fim da dupla com Sandy

O cantor Junior Lima participou do programa “Mais Você”, da TV Globo, nesta segunda-feira (25). Em entrevista a Ana Maria Braga, ele relembrou o término da dupla com Sandy, em 2007, e revelou ter sofrido de síndrome do pânico e princípio de depressão na época.

“Foi difícil entender o que era isso, o que estava acontecendo. Era uma certeza muito grande, um movimento certo. Não imaginava o que viria pela frente e, olhando para trás, estávamos certinhos”, disse o artista, após rever o vídeo em que aparece junto com a irmã, no extinto “Domingo do Faustão”, anunciando o fim da dupla.

Junior falou abertamente sobre as inseguranças que o acompanharam ao longo da carreira. Segundo ele, ao contrário de Sandy, sua autodescoberta como cantor foi um processo demorado. Por muito tempo, ele preferiu se dedicar aos instrumentos musicais, arranjos e produção. Ao se ver sozinho, o músico teve dúvidas sobre seu futuro profissional.



“Eu tive um princípio de depressão, tive síndrome do pânico, foi uma fase muito difícil, de muita análise, para poder superar e entender o que estava acontecendo comigo. Pra mim, eu era uma pessoa que estava muito bem, levava as coisas com leveza. E aí de repente veio tudo de uma vez”, contou.

O cantor contou que as comparações com a irmã sempre o incomodaram. “Quando você tem um trabalho em dupla, as pessoas tendem a precisar criticar um pra elogiar o outro. Isso acontece comigo até hoje”, apontou.

Na conversa com Ana Maria, o artista também refletiu sobre ter iniciado a carreira artística muito cedo. “A gente assumiu compromissos, contratos, desde muito pequeno. Meu filho mais velho tem seis anos. Nessa fase, eu já estava gravando o primeiro disco, começando a preparar o primeiro show, é algo muito maluco de pensar”, comentou.

Apesar das dificuldades, Junior afirmou que encarou suas dores como uma “oportunidade de evolução muito grande”. Ele disse ainda que o rompimento profissional com a irmã foi importante para que ambos pudessem se dedicar a outros trabalhos artísticos.

Depois de 34 anos na música, o irmão de Sandy resolveu retornar ao pop e iniciar uma carreira como cantor solo. A primeira parte de seu primeiro álbum, intitulado "Solo", foi lançado em outubro.

