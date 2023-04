Júnior Santos faz show de pagode para celebrar seu aniversário

A- A+

O cantor pernambucano José André Ramos da Silva Júnior, mais conhecido como Júnior Santos, se apresenta na quadra de samba da Escola Gigante do Samba, na Bomba do Hemetério. O evento acontece neste sábado (15), data que também é comemorada o aniversário de 28 anos do artista, e ele diz que é o único jeito que ele conhece de festejar.

“Pode esperar atrações imperdíveis, muita gente bonita e cerveja gelada. Será um enorme prazer comemorar mais um ano de vida com muita música e uma energia que só pernambucano tem”, celebrou o pagodeiro, ex-membro do grupo “Expressamba”.

Além da performance de Júnior, que está em carreira solo desde 2020, a festa contará com as performances do Bloco do Samba, Boa Ousadia, Samba pra Geral, Lyncon Rodrigues, Samba Black, Diego Dias, Ailton Vitória e André Samba Jovem.



Serviço:

Aniversário Júnior Santos

Quando: Sábado (15) a partir das 20h

Onde: Quadra de Samba da Escola Gigante do Samba, na Bomba do Hemetério

Ingressos: Bilheteria Digital ou na portaria do evento



