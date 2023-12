A- A+

Folia e brega 'Juntas & Misturadas', de Priscila Senna e Raphaela Santos, ganha nova edição no Galo da Madrugada Dividindo o mesmo palco, a apresentação contará com os maiores sucessos das artistas e da folia pernambucana

Dois dos maiores nomes do brega pernambucano, Priscila Senna e Raphaela Santos confirmaram uma nova edição do projeto ‘Juntas & Misturadas’ no Galo da Madrugada. Dividindo o mesmo palco, a apresentação contará com os maiores sucessos das artistas e da folia pernambucana, reunindo toda alegria que o sábado de Carnaval merece.

Trazendo para essa segunda edição um novo local e também uma nova produção, o espaço contará com assinatura da Agittos Promoções, Curta Agência e Fire Music, e oferecerá para o público open bar e diversas comodidades para que os foliões aproveitem o maior bloco de carnaval do mundo. Além das cantoras, o camarote ainda contará com mais nomes de sucesso na programação, que serão anunciados em breve.

Os ingressos para o camarote ‘Juntas & Misturadas’ custam R$ 200 (open bar), e podem ser adquiridos nas lojas Esposende, dos Shoppings Recife, RioMar e Tacaruna, e no site da Bilheteria Digital. Outras informações serão anunciadas em breve.

