EXPOSIÇÃO

Juraci Dórea abre sua primeira exposição individual no Recife, na Galeria Marco Zero

Natural de Feira de Santana, Bahia, artista vai reunir mais de 120 obras inéditas e das décadas de 1970 e 1980

Juraci Dórea inaugura mostra individual no recifeJuraci Dórea inaugura mostra individual no recife - Foto: Divulgação

Já são mais de 60 anos de produção artística e, a partir da quarta (21), o artista baiano Juraci Dórea desembarca no Recife com a sua primeira exposição individual.

Até o dia 5 de março, será possível conferir “O Sertão: somos muitos”, na Galeria Marco Zero, na Zona Sul do Recife, que reunirá um acervo de obras inéditas e produções das décadas 1970 e 1980, em fotografia, escultura, desenho e pintura.

Acervo
Com curadoria de Galciani Neves, a mostra reunirá mais de 120 obras do artista que desenvolveu uma poética fincada nos símbolos e vivências de sua terra natal, Feira de Santana, povoando seu trabalho com a gente, fauna, flora, mitos e possibilidades criativas que o Sertão evoca. 

Dórea tem seu trabalho reconhecido nacional e internacionalmente, e acumula participações nas bienais de Veneza (1988), São Paulo (1987 e 2021), Havana (1989) e Mercosul (2015), entre outras mostras no Brasil e em países como Japão, França, Portugal e Estados Unidos.

Segundo a curadoria, um dos destaques de "O Sertão: somos muitos” é a apresentação de trabalhos do “Projeto Terra”, iniciado por Dórea em 1982 e ainda em curso. 

Nele, o artista desenvolve obras que abordam o imaginário e as dinâmicas da cultura e da natureza sertaneja, pensadas não só a partir da região, mas para ela.

As esculturas, murais e quadros do projeto são instalados nos territórios do Sertão da Bahia, com a paisagem e seus habitantes como interlocutores. Registros fotográficos de algumas dessas criações, assim como da série “Arte para ninguém”, estarão presentes na mostra.

O artista
Juraci Dórea nasceu em 1944 em Feira de Santana, onde vive e produz, inspirado sempre pelo sertão para articular a cultura popular e a arte contemporânea, perpetuando e tensionando questões relativas à memória e territorialidade, suas e do povo sertanejo.

Formado em Arquitetura, manifestou interesse pela arte desde cedo, em um processo criativo instigante, a partir de diferentes linguagens e técnicas, como escultura, pintura, desenho, fotografia, cinema e poesia.

Como aponta a curadora Galciani Neves, suas obras “traduzem o complexo contexto sócio-cultural ambiental do interior baiano e versam sobre as relações de boiadeiros, agricultores, tropeiros, feirantes e todas as comunidades que lidam com as condições, vegetação, bichos e clima do bioma da Caatinga”. 

SERVIÇO
Exposição "O Sertão: somos muitos, de Juraci Dórea"
Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem
Abertura: 21 de janeiro de 2026, às 19h; a mostra segue até 5 de março de 2026
Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h
Entrada gratuita
Informações: (81) 98262-3393 e www.galeriamarcozero.com 

*Com informações de assessoria de imprensa

