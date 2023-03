A- A+

oscar 2023 Jurado da premiação, Selton Melo comemora entrada no "clube" com Anya Taylor-Joy e outros "Nunca imaginaria isso", diz ator brasileiro que agora faz parte da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, organização que promove a cerimônia

Selton Melo entrou para um "grupo bom". O ator brasileiro foi um dos jurados do Oscar este ano. No ano passado, ele foi um dos 397 novos integrantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, organização que promove a premiação mais badalada do cinema.

Nas redes sociais, Selton comemorou o feito e se mostrou honrado por fazer parte do seleto grupo. "Nunca imaginaria isso. Poder fazer parte de um clube que tantos ídolos frequentam, poder conhecer tanta gente que admiro, ver um monte de filme em primeira mão e poder votar na premiação que assisti durante toda a minha vida: o Oscar, festa do cinema, festa do que amo fazer!", escreveu o ator.

Selton também exaltou colegas de profissão que também entraram no ano passado para a Academia. é o caso de Ariana de Bose, de "West Side Story", Hidetoshi Nishiijima, de "Drive my Car"; e de Anya Taylor-Joy, de "O gambito da rainha". "A primeira votação, que rolou essa semana, eu nunca vou esquecer", escreveu em seu post. "Uma alegria enorme estrear como um novo membro desse time, representando o Brasil".

Além de Selton, outros brasileiros já faziam parte do corpo de jurados do Oscar, como o ator Wagner Moura, os produtores Fabiano Gullane e Sara Silveira, e o cineasta Bruno Barreto. Estima-se que a banca tenha mais de 10 mil integrantes.

