''Jurassic World: Recomeço'', com Scarlett Johansson, tem nostalgia e os mesmos erros da franquia

São 32 anos que separam o lançamento de ''Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros'' (1993) de ''Jurassic World: Recomeço'', o mais novo filme da franquia, com estreia marcada nos cinemas brasileiros para esta quinta-feira (3). Mais de três décadas depois, o clássico de Steven Spielberg ainda segue tendo suas ideias recicladas, indicando uma carência enorme de criatividade na saga.

A ausência de novidades na franquia é uma questão antiga, visto que ''O Mundo Perdido: Jurassic Park'' (1997) e ''Jurassic Park 3'' (2001) também sofreram com a falta de inovação em relação ao filme de 1993. No entanto, quando ''Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros'' (2015) estreou, os fãs reacenderam a expectativa de que seria possível atualizar a história original, incluindo a possibilidade do uso de efeitos visuais em detrimento aos efeitos práticos do clássico.

Porém, não foi o caso. As sequências ''Jurassic World: Reino Ameaçado'' (2018) e ''Jurassic World: Domínio'' (2022) alternam entre tédio e falta de criatividade, com uma faísca de nostalgia, mas que não consegue conduzir a trama para algo novo. Infelizmente, ''Jurassic World: Recomeço'' cai na mesma armadilha das continuações anteriores, em uma tragédia anunciada.

História

No novo capítulo da franquia ''Jurassic World'', acompanhamos a missão de uma equipe liderada pela mercenária Zora Bennett (Scarlett Johansson), cujo objetivo é obter amostras de DNA das três criaturas mais colossais da terra, mar e ar. Cinco anos depois dos eventos do filme de 2022, a ecologia da Terra se mostrou amplamente inóspita para os dinossauros, restando poucos sobreviventes.

Nessa missão repleta de perigos e descobertas sombrias, em uma ilha isolada, Scarlett Johansson (''Viúva Negra'') é acompanhada por um elenco de peso. Entre eles, Duncan Kincaid, contrabandista interpretado por Mahershala Ali (''Moonlight: Sob a Luz do Luar''), o Dr. Henry Loomis, paleontólogo vivido por Jonathan Bailey (''Wicked''), aluno de Dr. Alan Grant (Sam Neill), além de Rupert Friend (''Hitman: Agente 47'') como Martin Krebs, um executivo de uma farmacêutica.

A tentativa de criar um medicamento com potencial para salvar inúmeras vidas humanas e a extinção dos dinossauros é colocada em risco devido à atitude gananciosa do corporativista, que deixa a equipe da protagonista Zora Bennett à mercê da natureza selvagem da ilha. Nenhuma novidade, certo?

Nostalgia

Ainda sim, a narrativa nostálgica retomou outro conceito importante do clássico de Steven Spielberg e das histórias originais dos romances de Michael Crichton: o medo. Nos últimos filmes da franquia, o suspense foi deixado de lado para explorar as grandes conspirações, contudo sem êxito, o diretor de ''Recomeço'', Gareth Edwards, responsável pelos suspenses ''Monstros'' (2010) e ''Godzilla'' (2014), arriscou trazer de volta as consequências de brincar com as forças da natureza.



''Jurassic World: Recomeço'' é mais uma tentativa de ressuscitar a franquia, apostando em um elenco carismático, nas mesmas dinâmicas e reviravoltas que são familiares ao público há mais de três décadas, no entanto, sem o mesmo impacto de ''Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros'' (1993). Talvez, seja preciso de uma missão nunca antes vista para salvar a franquia de uma possível extinção também.

Confira o trailer:

