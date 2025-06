"Jurassic World: Recomeço' tem pré-venda aberta nesta quinta (19); saiba como comprar ingressos

A- A+

A pré-venda de ‘Jurassic World: Recomeço’ (‘Jurassic World: Rebirth’).iniciou nesta quinta-feira (19), atendendo a pedidos dos fãs da franquia, a Universal Pictures.

O público já pode garantir os melhores lugares nas sessões do filme, por meio do site ou aplicativos da Ingresso.com. A nova aventura dos dinossauros estreia no dia 3 de julho, exclusivamente nos cinemas.

Sobre o filme

"Jurassic World: Recomeço” acompanha Zora Bennett (Johansson), uma especialista em operações secretas que lidera uma missão arriscada para coletar material genético de dinossauros em uma ilha remota e perigosa. O local, outrora um centro de pesquisas do Jurassic Park, abriga espécies deixadas para trás, incluindo três colossais criaturas cujo DNA contém uma substância de valor inestimável.



O enredo se passa cinco anos após os acontecimentos de “Jurassic World: Domínio” (2022), quando humanos e dinossauros aprenderam a coexistir. O elenco estelar é encabeçado por Scarlett Johansson (‘Viúva Negra’), Jonathan Bailey (‘Wicked’) e pelo ganhador do Oscar, Mahershala Ali (‘Moonlight: Sob a Luz do Luar’).



Gareth Edwards, de “Rogue One: Uma História Star Wars” (2016), dirige o longa, que é produzido por Steven Spielberg e escrito por David Koepp, responsável pelo texto do filme original de 1993.

