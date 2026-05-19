A- A+

LIVROS Jurij Hudolin, escritor esloveno que esteve no Recife, fala sobre literatura e conexão com o Brasil O autor está escrevendo livro sobre o País e aguarda tradução de sua obra para o português

A Associação dos Eslovenos no Nordeste (Adene) encerra, na próxima segunda-feira (25), o Mês Cultural Adene. Desde o início de maio, a iniciativa tem trazido ao Recife nomes importantes da cultura eslovena, como o escritor Jurij Hudolin, que comandou uma noite literária.

Nascido em 1973, em Ljubljana, capital da Eslovênia, Jurij Hudolin é autor de 40 livros, que já foram traduzidos para diversos idiomas. Ele também atua como editor de uma revista literária e escreve roteiros para documentários.

Em entrevista ao Consulado Honorário da República da Eslovênia em Recife, Jurij Hudolin contou que já veio ao Brasil em duas ocasiões. Desta vez, a viagem foi a convite de Mihael Margon, vice-presidente da Adene, do cônsul honorário da Eslovênia em Recife, Rainier Michael Herbert de Souza, e do empresário Rildo Saraiva Filho.



“Visitei São Paulo, Recife, Palmares, Santa Terezinha e a Usina de Arte, onde apresentei meu trabalho, inclusive em duas faculdades (FAMASUL e FAP). De modo geral, gosto muito da América do Sul. Mas o Brasil tem um significado especial para mim, porque os moradores locais e amigos que vivem aqui me apresentaram e mostraram o país de uma forma diferente daquela que eu teria conhecido se o tivesse visitado sozinho”, compartilha.

O escritor contabiliza mais de 30 anos de carreira, com livros publicados em várias partes do mundo. Sua experiência internacional faz com que ele compare com propriedade os mercados editoriais de cada localidade.

“As diferenças são grandes e se refletem principalmente no poder econômico de cada país. Alguns oferecem bolsas, bons contratos e oportunidades de residência artística; em outros, é preciso encontrar o próprio caminho, contando com a ajuda de amigos e mecenas para chegar a bons tradutores e editoras”, reflete.

Apesar dos desafios, Jurij Hudolin persiste em seu trabalho independente e afirma que a essência de seu ofício “está em outro lugar”. “A arte fala todas as línguas do mundo, e eu escrevo para descrever minha vida e talvez mostrar a outra pessoa que existe um caminho diferente, um caminho que oferece esperança para um amanhã melhor. Também escrevo para estabelecer um diálogo entre o mundo interior e o exterior”, diz.

O esloveno já publicou livros em prosa, poesia e ensaios. Ele assegura não ter um gênero literário favorito. “Todos me são próximos e se complementam, embora à primeira vista pareçam técnicas de escrita completamente diferentes. Quando era mais jovem, escrevia mais poesia; agora escrevo muito mais prosa”, comenta.

Nos últimos anos, devido às inúmeras viagens e participações em eventos literários, Hudolin decidiu registrar essas experiências também na forma de relatos de viagem. “Dessa forma, mostro às pessoas como somos diferentes entre nós, mas, por outro lado, acredito que todos deveríamos compartilhar o mesmo objetivo e desafio: ser-humano”, aponta.

O autor confidencia que, com o passar dos anos, o sentido da criação literária foi mudando para ele. “A literatura, no início, era para mim apenas inspiração e amor. Mas as pessoas mudam com o tempo. Por volta dos 30 anos, percebi que dedicaria minha vida profissional a ela. Depois de tantos anos de escrita e tantos livros publicados, eu escolheria esse mesmo caminho novamente. Diferentemente das pessoas, a literatura nunca me decepcionou”, assegura.

As visitas ao Brasil inspiraram Jurij Hudolin a escrever um livro, ainda sem data de publicação. Segundo ele, a obra não será um relato de viagem clássico, mas uma mistura híbrida de gêneros, indo da ficção a pessoas, acontecimentos e fatos históricos e geográficos totalmente reais.

Trechos que compõem o novo livro já foram publicados em jornais eslovenos. Além disso, Mihael Margon está traduzindo para o português “Jardim Mediterrâneo” (“Mediteranski Vrt”), premiada coletânea de poemas de Hudolin lançada em 2024.

“Trata-se de uma obra sobre o amor pelo mar Adriático e pela vegetação mediterrânea da região da Europa onde o mar penetra mais profundamente no continente europeu. Acredito que vocês, brasileiros, receberão este pequeno livro com entusiasmo, pois, assim como os eslovenos, vocês são um “povo do mar”, cercado por uma natureza fascinante. Nisso também estamos conectados, embora milhares de quilômetros nos separem”, afirma.

Veja também