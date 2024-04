A- A+

Streaming "Justiça 2": após oito anos, série de Manuel Dias estreia segunda temporada no Globoplay Nova fase da obra é ambientada no Distrito Federal e traz histórias inéditas, com elenco renovado

Após oito anos de espera, “Justiça 2” dá continuidade à obra antológica criada por Manuela Dias (“Amor de Mãe”) para a TV Globo. A série estreia nesta quinta-feira (11), no Globoplay, mantendo a mesma estrutura narrativa e linha temática de sua antecessora, mas apresentando ao público novos personagens, histórias inéditas e um cenário diferente.

“Com certeza, quem assistir à segunda temporada vai reconhecer a primeira. Elas têm o mesmo formato. São quatro histórias independentes e que envolvem um crime. Quatro pessoas vão presas e saem da cadeia no primeiro episódio de cada uma dessas tramas”, explica a autora.

Os personagens que têm suas trajetórias entrelaçadas na delegacia são Balthazar (Juan Paiva), Jayme (Murilo Benício), Geíza (Belize Pombal) e Milena (Nanda Costa). “A série, na verdade, não trata sobre o sistema penal. A gente fala do nosso desejo de justiça, da possibilidade de perdão, de vingança e, sobretudo, apesar de serem temas pesados, eu acho que a obra aborda superação e o amor que pode aparecer em qualquer momento, até nos mais inesperados”, aponta Manuela.



Lançada em 2016, “Justiça” foi ambientada no Recife. Desta vez, as histórias ocorrem em Brasília e Ceilândia, no Distrito Federal, por sugestão de Gustavo Fernández, diretor artístico da série. A Capital pernambucana, no entanto, se faz presente através da presença de Kellen (Leandra Leal), única personagem remanescente da primeira temporada e também por “Da Lama Ao Caos”, música da Nação Zumbi, que abre a primeira cena do capítulo inicial desta nova fase.

Serão lançados no streaming quatro episódios semanalmente, totalizando 28, ao final de sete semanas. No primeiro, o público conhece a história do personagem vivido por Juan Paiva. Balthazar é um motoboy preso injustamente, graças às falhas no sistema de reconhecimento facial da polícia.

“Infelizmente, no Brasil há várias pessoas que sofrem com esse tipo de injustiça. Enquanto estava gravando a série, vi no jornal um caso semelhante de um rapaz que passou dois meses preso tentando provar sua inocência. Espero que o conceito de muita gente mude após ver esse trabalho”, deseja o ator.

Outra trama bem fincada na realidade é a de Carolina, vivida por Alice Wegmann. A jovem contadora foi abusada pelo tio durante a adolescência e, ao reencontrá-lo, decide denunciar o crime, enfrentando resistência dentro da própria família. Murilo Benício interpreta esse abusador. Para a caracterização, ele precisou raspar o cabelo e usar uma prótese no nariz.

“É uma série muito emocionante e tensa, mas ter um parceiro como o Murilo foi fundamental. Acho que se eu não tivesse dado tanta risada com ele no set, talvez, isso tivesse me botado muito para baixo”, afirma Alice. “É uma personagem que mexeu muito comigo e que fala sobre muitas mulheres. Acredito que muitas vão tomar coragem para denunciar e virar o jogo”, comentou.

Milena, defendida por Nanda Costa, comete pequenos delitos, mas alimenta o sonho de virar cantora. Um dia, ela rouba o carro de uma empresária do ramo musical, interpretada por Paolla Oliveira, sem saber que havia um homem agonizando no porta-malas. Ela acaba presa por roubo seguido de morte e, ao sair da prisão, faz uma proposta para a verdadeira assassina.

A quarta história é protagonizada por Belize Pombal, que esteve na primeira fase da novela “Renascer”. Na série, ela dá vida a uma manicure presa pela morte de um traficante. Renato (Filipe Bragança) é um jovem de classe média que se envolve com o tráfico e vai morar na comunidade do Sol Nascente. Vizinho de Geíza, ele deixa o som alto ligado 24h por dia, atormentando a vida da trabalhadora autônoma e de sua filha. Também estão no elenco de “Justiça 2”, nomes como Marco Ricca, Marcelo Novaes, Júlia Lemmertz e Danton Mello.



*O repórter viajou ao Rio de Janeiro a convite da Rede Globo

Veja também

FAMOSOS Louis Tomlinson quebra silêncio sobre rumores de relacionamento com Harry Styles