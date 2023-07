A- A+

CELEBRIDADES Justiça de SP anula casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar Empresária organizou festa 'surpresa' para ator em 2017, mas não havia desfeito elo com Egil Greto Guarize

A empresária e ex-BBB Maíra Cardi conseguiu, na Justiça, a anulação de seu casamento com o ator e também ex-reality Arthur Aguiar. O Ministério Público do estado havia proposto uma ação para desconstituir a união, oficializada em dezembro de 2017, porque, na época, Maíra ainda estaria casada com Egil Greto Guarize.

Maíra e Guarize se casaram em 2014 e nunca haviam desfeito oficialmente o elo. As informações são do "Metrópoles". Segundo o jornal, a empresária alegou que nunca teve ciência que o vínculo anterior, registrado nos Estados Unidos, seria válido em solo brasileiro. Com isso, o pedido de desconstituição do casamento foi julgado procedente pela Justiça paulista, nesta terça-feira (11).

Em 2017, Maíra organizou um "casamento surpresa" e viralizou nas redes sociais. O ator Arthur Aguiar, com quem teve a filha Sophia, só descobriu na hora de subir ao altar, em casa, no Rio.

Mas agora, na prática, é como se Maíra e Arthur Aguiar nunca tivessem se casado. Hoje divorciada de Guarize, a empresária tem caminho livre para oficializar a união com Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico. Ela revelou, nas redes sociais, que a festa vai ocorrer em setembro e durar cinco dias.



Do "casamento surpresa" à anulação

Maíra e Arthur Aguiar tiveram um relacionamento de cinco anos, entre idas e vindas, além de desentendimentos, revelações e discussões que foram levadas ao conhecimento do público. Eles confirmaram o fim da relação em outubro do ano passado.

O cantor revelou aos colegas do "Big Brother Brasil 22" que havia voltado a morar com a empresária duas semanas antes de ser confinado, num hotel, para entrar no reality show.

Em 2020, Maíra Cardi revelou, por meio de um vídeo publicado em redes sociais, que Arthur Aguiar, com quem mantinha um relacionamento à época, havia cometido várias traições enquanto ela ainda amamentava a filha Sofia, de 3 anos. Ainda em 2020, Maíra Cardi e Arthur Aguiar voltaram a se aproximar.

