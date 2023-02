Justiça determina penhora de cachês e possíveis prêmios de MC Guimê no "BBB 23"

A- A+

MC Guimê pode sair do “BBB 23” sem nenhum centavo no bolso por sua participação, ainda que vença o programa. É que, de acordo com o colunista Rogério Gentile, do site Uol, a Justiça de São Paulo teria determinado a penhora dos cachês e eventuais prêmios que o cantor receberia no programa.

A decisão foi motivada por um processo envolvendo dois empresários. Eles cobram uma dívida do cantor estimada em R$ 2,9 milhões. Os valores devem ser depositados pela Globo e pela Endemol diretamente numa conta judicial.

Ainda segundo a reportagem, a cobrança é relativa a um imóvel adquirido por Guimê em Santana do Parnaíba, em São Paulo, em 2016. A casa em um condomínio custou R$ 2,2 milhões, mas o músico teria deixado de pagar cerca de R$ 777 mil.



Além da rescisão do contrato, os credores exigem uma indenização por fruição, uma espécie de aluguel pelo tempo de uso da residência.

O cantor foi condenado em primeira instância em outubro de 2020. Em agosto de 2021, a decisão foi confirmada pelos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Ao apresentar recurso, MC Guimê afirmou à Justiça que deixou de pagar as últimas parcelas do contrato, pois os proprietários não haviam cumprido a promessa de entregar o imóvel com as reformas combinadas. Por isso, ele teria feito o abatimento dos valores.

O artista também afirmou considerar abusiva a taxa de 1% ao mês sobre o valor do contrato, cobrada como indenização. Como ele não efetuou o pagamento, a penhora foi determinada pela Justiça.

