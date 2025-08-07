Qui, 07 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta07/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FAMOSOS

Justiça do Rio de Janeiro nega habeas corpus ao rapper Oruam, filho de Marcinho VP

Cantor seguirá preso no Complexo de Gericinó, em Bangu; desembargadora vê gravidade nas acusações e rejeita pedido da defesa por medidas alternativas como uso de tornozeleira eletrônica.

Reportar Erro
Oruam se apresenta à polícia depois de ter a prisão decretada pela Justiça. Oruam se apresenta à polícia depois de ter a prisão decretada pela Justiça.  - Foto: Reprodução/Brasil Urgente/Band

A desembargadora Marcia Perrini Bodart, da 4° Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, negou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam. Preso desde o dia 31 de julho no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste, o artista é acusado de tentativa de homicídio qualificado contra dois agentes da Polícia Civil e de associação com a maior facção criminosa que atua no estado.

Na decisão publicada na terça-feira, a magistrada rejeitou o pedido liminar que pedia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Ela também abriu prazo de dez dias para que o Ministério Público e a juíza Tula Corrêa de Mello, da 3ª Vara Criminal da Capital — responsável pelo decreto de prisão — se manifestem no processo.

No habeas corpus, os advogados de Oruam alegaram ilegalidade na custódia, classificando a prisão como “desnecessária”, e apontaram supostas falhas na operação policial que resultou na captura do cantor em sua casa, no Joá, Zona Oeste do Rio. A defesa sustentou ainda que a medida seria excessiva, e pediu a aplicação de alternativas previstas em lei.

Leia também

• Defesa de Oruam pede habeas corpus e denuncia prisão de rapper como "perseguição"

• Oruam divide cela com 8 presos; unidade é para criminosos do 2º e 3º escalão do CV

• Oruam passa por nova audiência de custódia e é transferido para cela coletiva



No entanto, a relatora não viu qualquer flagrante de ilegalidade que justificasse o acolhimento imediato do pedido. “A concessão de liminar é medida excepcional, intrinsecamente ligada a constrangimento ilegal manifesto, inocorrente no presente caso”, escreveu Bodart.

A desembargadora destacou trechos da decisão de primeira instância, que atribuiu à conduta reiterada do rapper a necessidade de mantê-lo preso. Um dos pontos citados menciona que Oruam teria, de forma recorrente, ameaçado e desafiado agentes da segurança pública, inclusive por meio de vídeos publicados em redes sociais:


“A postura audaciosa de Mauro, vulgo 'Oruam', incluindo desacato e ameaças aos agentes das forças policiais não se deu somente pelas redes sociais, mas também pessoalmente, consoante mídia publicada nas redes sociais, referente ao dia dos fatos, sendo extremamente grave e dela se denota que em futuras ocasiões atuará da mesma forma, sendo necessária a prisão para a garantia da ordem pública”, escreveu a magistrada na decisão.

O processo segue em tramitação. Oruam responde por tentativa de homicídio contra o delegado Moyses Santana Gomes e o oficial Alexandre Alves Ferraz, da Polícia Civil do Rio. O caso aconteceu durante uma tentativa de abordagem à residência do artista, segundo apontam as investigações.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter