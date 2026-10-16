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Justiça Justiça dos EUA arquiva acusação de abuso sexual contra Timothy Busfield Juiz apontou irregularidades na atuação do Ministério Público durante o processo que levou à denúncia contra ator de 'The West Wing', acusado de tocar sexualmente dois meninos; ator nega as acusações

Um juiz do estado do Novo México, nos Estados Unidos, arquivou nesta sexta-feira a acusação criminal contra o ator e diretor Timothy Busfield, de 69 anos, conhecido pelas séries The West Wing e Thirtysomething.

A decisão foi motivada por irregularidades na atuação do Ministério Público e falhas no procedimento do grande júri que levou à denúncia por contato sexual com menores. A promotoria ainda avalia se apresentará uma nova acusação.

Na decisão, o juiz Joseph Montano afirmou que o promotor responsável pelo caso não agiu de maneira justa e imparcial. A defesa de Busfield havia pedido o arquivamento da denúncia, sob o argumento de que os procuradores interferiram no processo de avaliação das provas pelo grande júri.

Busfield foi denunciado em fevereiro por quatro acusações de contato sexual criminoso com um menor de 13 anos. Segundo os investigadores, ele teria tocado de forma inadequada dois irmãos gêmeos enquanto dirigia e produzia a série de televisão The Cleaning Lady, gravada em Albuquerque, no Novo México.

As supostas ocorrências teriam acontecido entre 2022 e 2024, quando os meninos tinham 7 e 8 anos. De acordo com a denúncia, um deles relatou que o ator tocou suas partes íntimas por cima da roupa em diferentes ocasiões. O irmão também afirmou ter sido tocado, embora tenha fornecido menos detalhes.

O caso ganhou força depois que os pais dos meninos relataram as suspeitas às autoridades. As famílias afirmaram que os episódios ocorreram nos bastidores da produção televisiva, após os dois terem sido afastados da série.

A defesa do ator, por sua vez, questionou a credibilidade dos relatos e sustentou que os pais teriam incentivado as acusações por vingança após a saída dos filhos do elenco. Os advogados também destacaram que, nas primeiras entrevistas com a polícia, os meninos negaram ter sofrido toques inadequados.

Em junho, a defesa entrou formalmente com um pedido para anular a denúncia, alegando que os promotores impediram o grande júri de ouvir testemunhas consideradas importantes para o caso. Durante uma audiência em setembro, os advogados apresentaram gravações nas quais jurados pediam para ouvir outras pessoas, mas teriam recebido informações incorretas sobre a necessidade de intimações.

A promotoria contestou a versão da defesa e afirmou que os advogados não seguiram o procedimento adequado para apresentar provas ao grande júri. Também acusou o próprio Busfield de tentar influenciar excessivamente os jurados durante um depoimento de aproximadamente três horas.

O ator sempre negou as acusações e classificou os relatos como mentiras. Em depoimento ao grande júri, afirmou que as denúncias haviam virado sua vida de cabeça para baixo e prejudicado sua carreira profissional.

O arquivamento da denúncia não impede que as autoridades apresentem novas acusações contra Busfield. Segundo informações divulgadas nesta sexta-feira, os promotores ainda analisam a decisão judicial e não haviam definido se darão continuidade ao caso por meio de um novo procedimento.

Busfield também é conhecido pelo papel na série "The West Wing", exibida entre 1999 e 2006, e pela participação no filme "Field of Dreams", de 1989. Ele é casado com a atriz Melissa Gilbert, conhecida por protagonizar a série "Os Pioneiros" ("Little House on the Prairie").

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