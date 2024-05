Justiça francesa absolve Roman Polanski por suposta difamação de atriz que diz ter sido estuprada

Um tribunal francês absolveu nesta terça-feira (14) o cineasta franco-polonês Roman Polanski de difamar a atriz britânica Charlotte Lewis depois que ela o acusou de estuprá-la quando ela era adolescente.

Em maio de 2010, durante o festival de Cannes, Charlotte Lewis afirmou que o diretor de cinema a "agrediu sexualmente" durante um casting em sua casa, em Paris, em 1983, quando ela tinha 16 anos. Lewis, que participou do filme "Piratas", lançado em 1986, não o denunciou, mas prestou depoimento à polícia americana.

Lewis disse a um tribunal criminal de Paris, em março, que foi vítima de uma “campanha de difamação” que “quase destruiu” sua vida depois que ela falou sobre os abusos ocorridos na década de 1980. O diretor franco-polonês de 90 anos, que já havia afirmado que as acusações eram uma "mentira odiosa", não compareceu ao tribunal e foi representado por seus advogados. Lewis, por sua vez, esteve audiência.

Vencedor do Oscar e de uma Palma de Ouro, Polanski foi acusado diversas vezes de assédio e estupro ao longo de sua carreira, acusações prescritas que não o impediram de trabalhar. Ele sempre as negou.

Shows Uana, Mãe Beth d'Oxum e Vício Louco estão entre as atrações do Festival Bacurau 3 Anos