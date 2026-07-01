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Famosos Justiça francesa condena Isabelle Adjani a 10 meses de prisão com sursis por fraude fiscal Atriz, de 71 anos, foi considerada culpada de estabelecer residência fictícia em Portugal em 2016 e 2017, ocultar uma doação de empréstimo em 2013 e transferir fundos através dos Estados Unidos em 2014

A atriz francesa Isabelle Adjani, novamente julgada por fraude fiscal com agravante e lavagem de dinheiro, foi condenada nesta quarta-feira (1º) a 10 meses de prisão com suspensão da pena e uma multa de mais de 11.000 dólares (56.936 reais, na cotação atual).

O Tribunal de Apelação de Paris manteve a notificação, mas significativamente significativa a pena imposta em primeira instância: em dezembro de 2023, o Tribunal Correcional de Paris a havia condenado a dois anos de prisão com suspensão da pena e uma multa de 250.000 euros, que agora foi reduzida para 10.000 euros (mais de 11.300 dólares).

“Tudo isso para terminar com uma sanção criminal consideravelmente reduzida”, disse David Lepidi, um dos advogados de Adjani, à AFP. Ele se mostrou “extremamente aliviado” com a decisão, embora tenha anunciado que irá recorrer.

A atriz, de 71 anos, foi considerada culpada de estabelecer residência fictícia em Portugal em 2016 e 2017, ocultar uma doação ocultada de empréstimo em 2013 e transferir fundos através dos Estados Unidos em 2014.

Adjani, que afirma ter fobia de procedimentos burocráticos, denunciou as ações de um de seus consultores fiscais, que havia prometido "colocar seus assuntos em ordem".

"Para ser honesto, nunca preenchi uma declaração de imposto de renda. E ainda bem, porque teria sido desastroso", argumentou Adjani, estrela de filmes como "A Rainha Margot" (1994).

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