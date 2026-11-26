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França Justiça francesa confirma julgamento de Depardieu por estupro Arnould acusa o ator de 77 anos de tê-la estuprado em duas ocasiões em 2018, quando ela tinha 22 anos e sofria de anorexia

A Justiça francesa confirmou nesta quinta-feira (26) que o ator Gérard Depardieu será julgado sob a acusação de estuprar a atriz Charlotte Arnould, informou uma fonte judicial à AFP.

Arnould acusa o ator de 77 anos de tê-la estuprado em duas ocasiões em 2018, quando ela tinha 22 anos e sofria de anorexia.

Depardieu foi indiciado por estupro em 2020 e, em 2025, a Justiça determinou que ele fosse julgado, mas ele negou as acusações e recorreu da decisão.

O Tribunal de Apelação de Paris manteve a decisão de levá-lo a julgamento por estupro e agressão sexual, mas apenas por parte dos fatos denunciados.

O ator deverá responder "apenas pelos fatos do primeiro dia, 7 de agosto de 2018", informou a fonte judicial.

O acusado ainda pode recorrer à Corte de Cassação, a mais alta instância da Justiça comum francesa.





Depardieu, que participou de mais de 200 filmes e séries, é a figura de maior destaque do mundo do cinema a enfrentar acusações de violência sexual na esteira do movimento #MeToo na França.

Em meados de novembro, ele desistiu de recorrer de uma condenação a 18 meses de prisão com pena suspensa por duas agressões sexuais durante as filmagens de um longa-metragem em 2021 e pediu desculpas.

"Apresento minhas profundas e sinceras desculpas a quem possa ter sofrido por isso", escreveu em um comunicado.

Dias depois, foi revelado que a Justiça o investigava, junto com o escritor Michel Houellebecq, por um suposto estupro coletivo e agressões sexuais contra uma atriz durante uma filmagem em 2018.

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