Qua, 04 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta04/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Famosos

Justiça manda Ratinho se retratar ou provar que Chico Buarque usa recursos da Lei Rouanet

Apresentador afirmou que o músico 'pega dinheiro' das verbas de fomento para se posicionar como sendo de esquerda publicamente

Reportar Erro
RatinhoRatinho - Foto: Reprodução/SBT

Ratinho deverá se retratar ou sustentar a declaração que fez ao afirmar que Chico Buarque usou recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Rouanet. A determinação da Justiça do Rio, de terça-feira (3), se refere às declarações feitas no ano passado, quando o apresentador disse, durante seu programa na rádio Massa FM, que o cantor é de “esquerda” e “pega dinheiro” das verbas de fomento. O prazo, de acordo com a decisão, é de cinco dias.

Na decisão, o juiz Victor Agustin Cunha Jaccoud Diz Torres determina que “os réus se retratem, eles próprios e pelos mesmos meios de divulgação, dos comentários indicados na inicial ou demonstrem minimamente, em Juízo, sua veracidade — notadamente quanto ao recebimento, pelo autor, de recursos públicos da Lei Rouanet ou das gestões do Partido dos Trabalhadores.

Em seu programa, veiculado em 15 de setembro, Ratinho havia citado o cantor e compositor ao falar de “ricos de esquerda”. “Os globais são todos de esquerda. Pra ser de esquerda tem que ser pobre, aquele que não acredita mais na vida. Ser rico e de esquerda é fácil, querem fazer o povo de tonto. Chico Buarque ser de esquerda é fácil. Bebe champanhe, come caviar, pega dinheiro da Lei Rouanet, aí é fácil”, disse ele na ocasião.

Leia também

• Fátima Bernardes critica aumento da violência contra as mulheres no Brasil; veja o vídeo

• Novo julgamento de Harvey Weinstein por estupro começará em abril

• Buhr anuncia novo álbum, "Feixe de Fogo", e lança single em março

Em 2 de outubro, a 41ª Vara Cível do Rio acolheu a solicitação da defesa de Chico e determinou a intimação de Ratinho para apresentar manifestação na ação. O artista, aliás, cobra R$ 50 mil por danos morais e ele sustenta que não recebe recursos da Lei Rouanet para afirmar o seu posicionamento político à esquerda.

“O autor (Chico Buarque) é pessoa pública e sua notoriedade também remonta à luta contra a censura e a ditadura militar brasileira. Talvez por isso, nem sequer pretenda a remoção de conteúdo ou litigue sobre as adjetivações — muitas delas injuriosas — que lhe foram apostas”, diz o juiz na decisão.

Na decisão, é ainda dito que não que receber financiamento público para a cultura não é ilegal ou imoral. Mas, neste caso, os réus teriam partido da ideia de que Chico recebeu esses recursos como troca de favores por um apoio político.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter