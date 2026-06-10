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Crime Justiça mantém filho da princesa herdeira da Noruega na prisão "Ainda existe uma alta probabilidade de que Marius Borg Hoiby cometa novos crimes se for libertado", afirmou o tribunal de apelações de Oslo em sua decisão nesta quarta-feira (10)

Um tribunal de apelações anulou, nesta quarta-feira (10), a liberação provisória de Marius Borg Hoiby, filho da princesa herdeira da Noruega, acusado de estupro e violência contra várias mulheres.

Na segunda-feira (8), um juiz de primeira instância ordenou a libertação do homem de 29 anos, que está em prisão preventiva desde o início de fevereiro, para que pudesse ficar com sua mãe, gravemente doente.

No entanto, como a Promotoria recorreu, essa decisão ainda não havia sido rompida.

“Ainda existe uma alta probabilidade de que Marius Borg Hoiby cometa novos crimes se for libertado”, afirmou o tribunal de apelações de Oslo em sua decisão nesta quarta-feira (10).

Nos últimos meses, a saúde de sua mãe, a princesa Mette-Marit, que sofre de uma doença pulmonar incurável, se deteriorou consideravelmente, a ponto dos médicos os colocarem em uma lista de espera para um delicado transplante de pulmão.

Os advogados de Hoiby disseram à AFP que estavam “extremamente decepcionados”. “Um recurso está sendo considerado” perante o Supremo Tribunal, afirmou um deles, Petar Sekulic.

Hoiby, filho de um relacionamento anterior ao casamento de sua mãe com o príncipe herdeiro Haakon em 2001, saberá o veredicto de seu caso na próxima segunda-feira.

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