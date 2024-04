Justiça nega perícia psicológica de filho de Gal Costa; Wilma Petrillo pede audiência de conciliação

A- A+

A Justiça negou o pedido de Wilma Petrillo, reconhecida como viúva de Gal Costa, para que fosse realizada perícia psicológica urgente em Gabriel Penna Burgos Costa, de 18 anos, filho da cantora.

A equipe jurídica de Wilma afirma que Gabriel “pode estar em estado de absoluta vulnerabilidade”, sob influência de sua namorada, a fonoaudióloga Daniela Marcilio Tonani, que é 33 anos mais velha que o rapaz.

No entanto, o juiz Ricardo Pereira Junior indeferiu o pedido.

“Anoto à requerida que o estado mental do requerente não é objeto do feito, mormente por se tratar de pessoal maior e capaz”, afirma a decisão. O juiz acrescenta que “a apuração da capacidade civil do autor deve ser feita por quem de direito e em ação própria, se o caso”.

Em outras palavras: se quiser, Wilma poderá pedir a perícia psicológica de Gabriel em uma ação específico para avaliar se o rapaz está ou não em situação de vulnerabilidade.

O pedido de perícia foi feito nas contestações a dois processos abertos por Gabriel contra Wilma: um que pleiteia a anulação da união estável entre ela e Gal e outro que solicita que a empresária seja destituída da função de inventariante do espólio da cantora.

A Justiça reconheceu a união estável de Gal e Wilma com base em depoimentos de Gabriel e Daniela, mas os dois voltaram atrás e disseram ter sido coagidos pela empresária. Ao GLOBO, a defesa de Gabriel “que não veria problema de ele fazer o exame (psicológico) se o juiz assim decidisse”.

Em entrevista recente ao GLOBO, Wilma afirmou que Gabriel é “dominado completamente” por Daniela. “Um dia, ele me disse que foi a um centro espírita com Daniela e ouviu que os dois tinham sido amantes na encarnação passada. Olha que estupidez! Falei com um amigo que tem um centro espírita e ele me disse que nunca ouviu tamanha bobagem. Depois que ela se enfiou lá em casa, Gabriel veio com uma conversa estranha: ‘Se você morrer, a herança que você receber da minha mãe fica para os seus irmãos?’ Eu sei que isso veio dela”, disse Wilma, acrescentando que o filho de Gal saiu de casa para morar num hotel. “Meu filho está em perigo.”

Gabriel havia pedido na Justiça a exumação dos restos mortais da mãe argumentando que há “dúvida razoável” sobre a causa da morte e que Gal desejava ser sepultada no Rio, e não em São Paulo, como Wilma decidiu. A Justiça negou o pedido de exumação, mas determinou que as circunstâncias da morte da cantora sejam investigadas.

Wilma, por sua vez, entrou na Justiça para pedir que seja realizada com urgência uma audiência de conciliação entre as partes. O documento, ao qual o GLOBO teve acesso, solicita que a audiência seja no formato presencial, “tendo em vista a sensibilidade da causa” e afirma que o caso tem causado “desgaste familiar” e “tem sido exaustiva e maldosamente explorado pela mídia”.

AO GLOBO, Vanessa Bispo, advogada de Wilma, disse que uma audiência de conciliação foi solicitada porque Gabriel cortou todos os meios de contato com a empresária.

— Entendemos que ele pode estar em situação de vulnerabilidade, morando em um hotel com uma mulher 33 anos mais velha. A audiência é uma oportunidade da mãe, Wilma, estar perante seu filho, Gabriel, para que eles conversem, porque com certeza ele está sendo influenciado de forma negativa — afirmou a advogada.

Já a defesa de Gabriel disse, em nota, que “a audiência de conciliação ainda não foi deferida pelo juízo” e que “os patronos de Wilma não entraram em contato para oferecer uma proposta de acordo inicial e que aguardam para ver se os termos eventualmente oferecidos atendem aos direitos de Gabriel e aos desejos de sua mãe”.

