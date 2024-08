A- A+

CELEBRIDADES Justin Bieber anuncia o nascimento de seu primeiro filho Junto com a esposa, Hailey Bieber, o cantor compartilhou uma foto do pé do bebê Jack Blues nas redes sociais

A estrela pop Justin Bieber anunciou nesta sexta-feira o nascimento de seu primeiro filho, Jack Blues, junto com sua esposa e modelo Hailey em uma publicação no Instagram que rapidamente gerou milhões de reações.

"Bem-vindo à casa, Jack Blues Bieber", publicou o cantor canadense junto a uma fotografia do pé de seu filho, envolto em uma manta, que recebeu mais de sete milhões de curtidas.

O célebre casal anunciou em maio que seriam pais com algumas imagens da modelo e empresária Hailey, de 27 anos, acariciando sua barriga de grávida.





Justin Bieber, de 30 anos, se tornou uma estrela adolescente do pop em 2009 e é autor de grandes sucessos como "Baby" e "Somebody to Love".

Seu exército de fãs, conhecidos como "Beliebers", um jogo de palavras entre Bieber e a palavra inglesa "believe" (acreditar), o ajudou a se tornar um dos artistas mais vendidos do mundo.

Seus seguidores felicitaram rapidamente o casal nos comentários do Instagram: "Você tem que cantar essa música 'Baby' mais uma vez", escreveu um usuário.

A mãe de Bieber, Pattie Mallette, também felicitou o casal na rede social X. "Te amo para sempre, baby Jack!!", escreveu.

Hailey Bieber, filha do ator Stephen Baldwin, trabalhou como modelo em campanhas de grandes marcas como Ralph Lauren e Tommy Hilfiger.

Atualmente, ela gerencia sua própria marca, Rhode, que vende maquiagem e produtos de cuidados com a pele.

A modelo declarou ao meio de comunicação americano GQ em outubro que estava ansiosa para ser mãe e que achava engraçado que os outros se importassem, classificando a maternidade como "algo privado e íntimo".

"É algo que chegará quando tiver que chegar. E, sinceramente, no fim das contas, é muito engraçado o quanto (...) as pessoas se importam. Deixem-me fazer o que quiser com meu corpo, e vocês podem fazer o que quiserem com o de vocês", disse ela.

