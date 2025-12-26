A- A+

CRÍTICAS Justin Bieber aproveita mensagem de Natal para desabafar: ''não sou um produto'' Artista diz que não quer "destruir a indústria", mas deseja que ela seja transformada

Justin Bieber aproveitou o clima de reflexão do Natal para escrever um novo desabafo sobre a indústria da música em suas redes sociais. No Instagram, ele compartilhou uma mensagem em que cita versículos bíblicos e comenta sobre a carreira e superação pessoal.

"Não estou falando como uma vítima que ainda está sangrando - estou falando como alguém que se recuperou", escreveu o cantor na postagem feita na quarta-feira, 24, véspera de Natal. "Porque estou curado, posso perdoar. Não para fingir que a injustiça não aconteceu, mas para que ela não continue a me afetar."

Nos trechos seguintes, Bieber diz que não quer "destruir a indústria", mas deseja que ela seja transformada. "Mais segura, mais honesta, mais humana", afirmou.

"Jesus não apenas me ajudou a lidar com a situação. Ele restaurou minha identidade. Eu não sou um produto. Eu não sou o que a indústria exige. Eu sou um filho", completou.

O cantor, que é cristão, costuma compartilhar mensagens sobre fé nas redes sociais. Ele também publica com frequência desabafos sobre sua experiência e relação problemática com a fama.

No dia de Natal, 25, Bieber postou uma foto com a esposa, Hailey "Feliz Natal dos Biebers", escreveu.

Veja também