Justin Bieber aproveita mensagem de Natal para desabafar: ''não sou um produto''

Artista diz que não quer "destruir a indústria", mas deseja que ela seja transformada

Justin Bieber escreveu uma mensagem de reflexão do Natal no perfil do Instagram Justin Bieber escreveu uma mensagem de reflexão do Natal no perfil do Instagram  - Foto: Reprodução/Instagram

Justin Bieber aproveitou o clima de reflexão do Natal para escrever um novo desabafo sobre a indústria da música em suas redes sociais. No Instagram, ele compartilhou uma mensagem em que cita versículos bíblicos e comenta sobre a carreira e superação pessoal.

"Não estou falando como uma vítima que ainda está sangrando - estou falando como alguém que se recuperou", escreveu o cantor na postagem feita na quarta-feira, 24, véspera de Natal. "Porque estou curado, posso perdoar. Não para fingir que a injustiça não aconteceu, mas para que ela não continue a me afetar."

Nos trechos seguintes, Bieber diz que não quer "destruir a indústria", mas deseja que ela seja transformada. "Mais segura, mais honesta, mais humana", afirmou.

"Jesus não apenas me ajudou a lidar com a situação. Ele restaurou minha identidade. Eu não sou um produto. Eu não sou o que a indústria exige. Eu sou um filho", completou.

O cantor, que é cristão, costuma compartilhar mensagens sobre fé nas redes sociais. Ele também publica com frequência desabafos sobre sua experiência e relação problemática com a fama.

No dia de Natal, 25, Bieber postou uma foto com a esposa, Hailey "Feliz Natal dos Biebers", escreveu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

