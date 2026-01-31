A- A+

Rio de Janeiro Justin Bieber em Copacabana? Web repercute possível negociação com o artista Enquanto o anúncio oficial não chega, fãs celebram ou criticam especulações com possíveis nomes cotados para o evento; Lady Gaga, no ano passado, foi anunciada no dia 21 de fevereiro; Madonna, em 2024, no dia 25 de março

Britney Spears, Shakira, Adele, Rihanna... Mesmo que o “Todo Mundo no Rio” ainda não tenha anunciado oficialmente a próxima atração do megashow na Praia de Copacabana, no dia 2 de maio, não faltam hipóteses e torcidas nas redes. Esta semana, o prefeito Eduardo Paes compartilhou vídeos de quatro artistas e escreveu: "Sonhei com esses 4 essa noite…. Não estou querendo dizer nada…". São eles, nesta ordem: Justin Bieber, Shakira, U2 e Paul McCartney.

'Um sonho realizado': Britney Spears e Paris Hilton estão conversando sobre parceria musical

'É roubo': 700 artistas, entre nomes como Scarlett Johansson e Cate Blanchett, apoiam campanha contra uso de IA

Desses quatro, o nome de Justin Bieber tem ganhado força nas redes depois que o colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, garantiu que "apurou os bastidores da negociação com o astro pop, e as exigências que ele teria feito para se apresentar no Rio de Janeiro". A informação foi publicada nesta sexta-feira (30) e provocou diversas reações nas redes sociais.

"Se for verdade mesmo, quem foi no Rock in Rio e viu de perto o quanto ele lotou aquele espaço sabe que ele vai lotar Copacabana!!!", comentou uma internauta. "Se tenho emprego, faculdade, já começa a me dar amnésia, vou largar é tudo pra ir", disse outra. "Rio de Janeiro vai para com Justin Bieber. só quem e fã saber", escreveu uma terceira.

Fãs de Britney e Shakira, outras artistas cujos nomes estão envolvidos em especulações para o megashow, demonstraram insatisfação. "Ninguém no Rio" e "Quase todo mundo no Rio" são mensagens que tem sido veiculadas por eles, que garantem que suas divas reuniriam mais fãs no show. "Prefiro o Zeca Pagodinho", comentou um fã do sambista.

Quando vai acontecer o anúncio oficial do artista escolhido? Não há uma data exata. Lady Gaga, no ano passado, foi anunciada no dia 21 de fevereiro; Madonna, em 2024, no dia 25 de março.

