O cantor Justin Bieber está proibido de comprar novos carros da Ferrari. A montadora de automóveis de luxo comunicou que o canadense de 28 anos foi desautorizado, por tempo indeterminado, a realizar qualquer tipo de negócio com a empresa. O caso ocorreu em maio de 2022, mas voltou a repercutir nos últimos dias.

De acordo com a Ferrari, o popstar desrespeitou os códigos de conduta como consumidor da lendária marca de automóveis. Em 2016, ele personalizou seu 458 Italia na famosa customizadora de veículos Western Coast Customs. Na ocasião, o carro foi pintado de azul, ganhou um potente sistema de som e teve parte do exterior alterado com um "body kit" da marca Liberty Walk. Também em 2016, o cantor foi detido por dirigir a tal Ferrari sem a habilitação.

De acordo com um manual de regras emitido aos compradores, a Ferrari só permite alterações visuais em veículos de sua marca caso elas sejam feitas com empresas licenciadas pela própria grife. Justin Bieber não só ignorou as recomendações da marca como fez questão de mostrar que aquele carro azulado era só mais um veículo qualquer em sua garagem, que ostenta uma coleção com Lamborghinis, Bugattis e Rolls-Royces.

A lista de pessoas banidas pela grife italiana inclui outros nomes famosos, como o ator Nicolas Cage, o boxeador Floyd Mayweather, a socialite Kim Kardashian e o rapper 50Cent.

À época, o cantor estacionou o 458 Italia próximo a uma boate e a um hotel em Beverly Hills, nos EUA, e lá deixou o carro por longas duas semanas. O fato foi noticiado, é claro, e a Ferrari, mais uma vez, notou o comportamento do rapaz.



Em 2017, Justin Bieber foi além. Não satisfeito com as polêmicas ao redor do veículo, ele resolveu leiloar o 458 Italia. Com a venda do "possante", faturou US$ 434 mil (ou R$ 13,5 milhões, na cotação da época) . Só esqueceu (ou não) que os princípios estabelecidos pela Ferrari não permitem negociações do tipo.

Nicolas Cage: história parecida

Nicolas Cage foi "banido" pela Ferrari devido a um comportamento parecido com o de Justin Bieber. Entre os anos 1980 e 1990, o ator de Hollywood gastou parte de sua fortuna com uma extensa coleção de carros, incluindo a compra de um Ferrari Enzo de US $ 1 milhão, em 2003.

Em 2009, ao enfrentar graves problemas financeiros, ele foi forçado a vender todas as suas propriedades e carros. Se não fizesse isso, enfrentar a falência. À época, todas as suas Ferraris premiadas tiveram que ser leiloadas. A Ferrari então proibiu o artista de comprar carros novos.

