Justin Bieber expõe briga com Hailey após ela ser capa da Vogue e deixa fãs decepcionados; entenda

Justin Bieber chocou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma briga feia que teve com sua mulher, Hailey Bieber. A modelo é capa da edição deste mês da revista Vogue americana, e o cantor aproveitou o gancho para pedir desculpas à amada, depois de menosprezá-la durante uma discussão, afirmando que ela nunca seria destaque da publicação.

O astro da música pop publicou algumas fotos da esposa na revista e escreveu na legenda. "Isso me lembra de quando eu e a Hailey tivemos uma grande discussão, e eu disse que 'Hails' nunca estaria na capa da Vogue. Credo, eu sei, fui maldoso. Por alguma razão, porque me senti tão desrespeitado, que pensei que tinha que me vingar", disparou.

“This reminds me when [we] got into a huge fight, I told [her] that she would never be on the cover of Vogue, Yikes i know. […] Baby u already know but forgive me for saying u wouldn’t cuz clearly I was sadly mistaken.” pic.twitter.com/ys6gFkovGL