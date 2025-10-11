A- A+

CELEBRIDADES Justin Bieber já preocupou fãs com sua saúde mental antes de rejeitar o pedido de ''cura'' da mãe Cantor canadense afirmou que a única coisa que precisa agora é que seu 'dedo mindinho' seja tratado após torcê-lo em jogo

Também neste ano, Justin Bieber já havia preocupado os fãs por sua saúde mental. Agora, com a mãe do astro canadense, a pastora Pattie Mallette, fazendo uma oração pública nas redes sociais pedindo “liberdade, força, clareza e cura” e que “cada ferida em seu coração, mente e corpo” seja tratada o assunto voltou à tona. Ao responder a religiosa, entretanto, o cantor tratou de rebatê-la prontamente na quinta-feira (9).

“Declaro liberdade, força, clareza e cura sobre você, Justin. Que toda corrente de medo, confusão, peso e dor seja quebrada em nome de Jesus. Espírito Santo, cerca-o com verdade, luz e proteção. Cure cada ferida em seu coração, mente e corpo — visível e invisível —, restaure o que foi roubado e cubra-o com integridade. Encha-o até transbordar com Seu amor e conforto”, escreveu a pastora como legenda para uma série de fotos do filho.

“Estamos torcendo por você e orando por você sempre, Justin”, disse ela.

Justin, entretanto, falou que que não está precisando de nada disso por enquanto. Ou melhor: “A única coisa da qual eu preciso de cura é do meu dedo mindinho torcido por jogar pingue-pongue”.

Poucos dias antes da publicação da mãe, ele havia feito uma publicação sobre a sua fé, algo que foi apontado como um dos motivos para a oração da mãe por alguns internautas. “Jesus ensina que nosso esforço é simplesmente uma resposta por termos recebido o dom da vida e do perdão. Jesus se torna o prêmio, e o crescimento se torna algo que você deseja por causa da graça que recebemos”, havia dito ele.

No início deste ano, o artista havia já falado sobre a sua saúde mental em uma série de publicações. O assunto, é claro, gerou preocupações. A equipe que acompanha Justin, entretanto, afastando tais rumores, declarou ao site TMZ que é “exaustiva e lamentável e mostra que, apesar da verdade evidente, as pessoas continuam empenhadas em manter narrativas negativas, sensacionalistas e prejudiciais vivas”.

Veja também