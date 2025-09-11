Qui, 11 de Setembro

FAMOSOS

Justin Bieber passeia só de cueca por floresta

No registro, publicado no Instagram, o cantor sorri enquanto desce uma ladeira de pedras pilotando um patinete elétrico

Justin Bieber passeia só de cueca por florestaJustin Bieber passeia só de cueca por floresta - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Justin Bieber usou as redes sociais para compartilhar um momento fora da rotina: o cantor apareceu em uma floresta pilotando um patinete elétrico, conhecido como "segway", vestindo apenas uma cueca branca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Justin Bieber (@lilbieber)

No registro, publicado no Instagram, Bieber sorri enquanto desce uma ladeira de pedras equilibrado no veículo. O vídeo foi editado ao som da faixa Speed Demon, presente em seu novo álbum Swag II, lançado de surpresa no dia 5 de setembro.

A publicação rapidamente gerou comentários bem-humorados de seguidores e influenciadores. Um internauta brincou: "Alguém mais deu zoom?". Outra fã mencionou a esposa do cantor, Hailey Bieber: "Mas a sua esposa autorizou esse desserviço?", perguntou

Novo álbum
O EP Swag II funciona como uma edição bônus de Swag, lançado em julho deste ano. A coletânea trouxe novas faixas e deu continuidade à proposta da primeira versão, ampliando a divulgação com aparições inusitadas do cantor em suas redes.
 

