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Festival Justin Bieber reencontra fãs no segundo dia do Coachella; brasileira Luísa Sonza se apresenta Bieber embarcou em uma viagem nostálgica cantando sucessos como "That Should Be Me", "Beauty and a Beat", "Never Say Never" e "Baby"

Com uma viagem a seu passado musical, o astro pop Justin Bieber retornou oficialmente aos palcos neste sábado(11) como atração principal do segundo dia do Coachella, no qual também se apresentou a brasileira Luísa Sonza.

Bieber cantou para um Empire Polo Club lotado, com fãs vestindo camisetas e bonés em homenagem ao canadense, que não se apresentava em um palco semelhante desde 2022, quando cancelou sua turnê mundial devido a problemas pessoais e de saúde.

Bieber fez buscas no YouTube, que não apenas mostraram vídeos antigos, mas também momentos únicos capturados pelas câmeras que frequentemente o acompanham, junto com sua esposa, Hailey Bieber.

Bieber, que começou sua carreira postando vídeos da infância na plataforma, atuou como uma espécie de DJ, convidando os fãs que o assistiam virtualmente a sugerirem as músicas que gostariam de ouvir.

Após apresentar várias músicas de seu álbum mais recente, "Swag II", lançado no ano passado, embarcou em uma viagem nostálgica de sucessos como "That Should Be Me", "Beauty and a Beat", "Never Say Never" e o hino pop adolescente "Baby", que se tornou a trilha sonora de uma geração.

Bieber não se apresentava em um local do porte do Coachella desde 2022, quando tocou no Rock in Rio, no Brasil, mas vem retornando aos palcos gradualmente ao longo do último ano.

Nove palcos

Os nova-iorquinos do The Strokes também subiram ao palco em uma espécie de retorno: os roqueiros anunciaram um novo álbum para junho, após um hiato de seis anos.

A banda tocou vários de seus hinos, incluindo "Hard to Explain", "Reptilia", "Last Nite" e "Someday". Enquanto isso, o Nine Inch Noize, uma colaboração entre a lendária Nine Inch Nails e o produtor alemão Boys Noize, dominou o palco Sahara.

Com um show de luzes dramático e um som visceral, Trent Reznor, Atticus Ross e Boys Noize agitaram seus fãs com covers de sucessos como "Closer", "Heresy", "The Warning" e "Copy of A".

Uma das surpresas do segundo dia do festival foi o convite feito pelo astro indie em ascensão Sombr, que convidou Billy Corgan, do Smashing Pumpkins, para cantar "1979", um dos maiores sucessos da banda de rock dos anos 90.

Os nove palcos do festival exibiram uma gama diversificada de gêneros musicais, que incluiu, entre outros, a brasileira Luísa Sonza, a influenciadora digital que virou cantora Addison Rae, o fenômeno britânico PinkPantheress, o astro do K-pop Taemin e David Byrne, o lendário cofundador do Talking Heads.

O festival acontece de 10 a 12 de abril e retorna com uma programação semelhante no próximo fim de semana.

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