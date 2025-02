Justin Bieber comenta rumores sobre uso de drogas após fotos preocuparem fãs: "Verdade óbvia"

A- A+

O cantor Justin Bieber se manifestou, na noite do último domingo (23), acerca da série de especulações envolvendo seu nome recentemente.

Desde que foram publicadas fotos do canadense caminhando por ruas de Nova York e Los Angeles, nos Estados Unidos, no início deste mês, a aparência do rapaz de 30 anos — visto com olheiras escuras e fundas — se tornou motivo de preocupação entre fãs.

Nas redes sociais, admiradores do artista passaram a especular se ele teria voltado a consumir drogas ou se estaria enfrentando problemas de saúde mental.

O tema ganhou repercussão entre veículos da imprensa americana, e o próprio Justin decidiu se pronunciar sobre o assunto.

Em comunicado emitido por meio de seu representante — e obtido pela edição americana da revista "Rolling Stone" —, Justin Bieber garantiu aos fãs que não está usando drogas e criticou as especulações a respeito de sua saúde mental e física.

Ele definiu os rumores como colocações "exaustivas e lamentáveis que mostram que, apesar da verdade óbvia, as pessoas estão comprometidas em manter vivas narrativas negativas, sensacionalistas e prejudiciais".

De acordo com o site de notícias "TMZ", Justin Bieber foi fotografado — com o semblante cansado —, no início deste mês, após uma noite sem dormir no estúdio de gravação e cuidando de seu filho.

Uma fonte próxima ao cantor afirmou que ele está longe das drogas desde 2014 e que só consome bebidas alcoólicas socialmente.

O representante de Bieber acrescentou, por meio de sua declaração, que o ano de 2024 foi "muito transformador para ele, pois o artista terminou várias amizades íntimas e relações comerciais que já não lhe serviam".

Justin Bieber e drogas

Justin Bieber já falou abertamente que lidou com a dependência química num passado recente.

O cantor decidiu parar de usar drogas porque sentiu que "estava morrendo" devido ao consumo de entorpecentes, como o próprio relatou no documentário "Justin Bieber: the next chapter" (2020) .

"Meus seguranças entravam no quarto para checar meu pulso… De manhã, a primeira coisa que eu fazia era tomar remédio e fumar maconha para começar o dia", revelou o artista.

Em 2014, Justin Bieber foi preso, aos 19 anos, por dirigir sob influência de drogas e álcool e participar de uma corrida de carros numa avenida de Miami Beach, no estado americano da Flórida, nos EUA.

De acordo com o relatório policial, o astro pop estava dirigindo com uma carteira de motorista vencida. O documento diz que ele resistiu à prisão, ainda que sem violência.

Amigos de Justin Bieber afirmaram, à época, que o cantor estava consumido drogas descontroladamente. Segundo o site "TMZ", o artista usava, naquele período, maconha e sizzurp, uma mistura de balas e refrigerantes com substâncias presentes em xaropes para a tosse, algo que pode levar à morte.



A família do cantor fez o possível, à época, para que ele se convencesse a seguir o tratamento contra o vício numa clínica de reabilitação.

