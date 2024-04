Justin Bieber surge de barba e visual surpreende a web: "Versão pai de família"; veja antes e depois

A- A+

A performance de Justin Bieber em participação no show da cantora nigeriana Tems, no Coachella, viralizou no último fim de semana. Mas foi o visual do cantor canadense, ao aparecer no festival realizado na Califórnia, Estados Unidos, o que realmente roubou a atenção de internautas nas redes sociais. De barba, com cabelo um pouco mais longo e de boné para trás, o artista causou um novo agito entre os fãs.

Além da apresentação com Tems, em outro registro, o canadense aparece assistindo ao show da rapper Ice Spice.

“Me desculpe quem falou mal da barba, mas agora terei de discordar de vocês, pois Justin Bieber está um verdadeiro gostoso nessa versão pai de família”, escreveu um internauta no X (ex-Twitter). “O Justin Bieber de barba e boné pra trás é meu nome ponto fraco”, disse outro. “Usou minoxidil na barba, não é possível”, levantou a hipótese uma fã, surpresa.

Alguns internautas, porém, publicaram comentários reclamando do visual do cantor. “Que barba horrível essa do Justin, espero que a Hailey faça algo”, afirmou uma.

No início do ano, o canadense já havia aparecido de barba, mas este visual não é comum para ele.

