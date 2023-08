Juvenil Silva faz show de 10 anos de carreira na Casa Amp nesta sexta (25)

A- A+

Era início de 2013 quando o cantor e compositor recifense Juvenil Silva lançava o primeiro álbum sob sua assinatura solo. "Desapego" foi um trabalho feito totalmente independente, em esquema lo-fi, mas foi responsável por desencadear na vida do artista uma série de compromissos artísticos e criativos cada vez mais amplos, especialmente depois que ele e seu álbum figuraram na capa do Segundo Caderno do jornal O Globo.



Uma década depois, celebrando o seu debut solo, Juvenil apresenta show alusivo aos 10 anos de estrada, em que revisita algumas canções de "Desapego". O show acontece nesta sexta (25), na Casa Amp, no bairro da Boa Vista, Recife. O espaço abre às 19h e os ingressos estão à venda no sympla.



Esta será a última oportunidade de rever "Desapego", que ele apresentou, recentemente, no Festival de Inverno de Garanhuns - FIG 2023.

"A maturidade e experiência que tive e tenho foi aprendida na prática, na marra", conta Juvenil sobre essa trajetória. "Sobrevivi e consigo cada vez mais me estabelecer financeiramente como artista independente". Antes da carreira solo, Juvenil já tocava com as bandas Canivetes e Dunas do Barato, mas a profissionalização mesmo veio nos últimos 10 anos.



Para este show, Juvenil reuniu a banda que o acompanhou durante o período de "Desapego" e do disco seguinte, "Super Qualquer no meio de lugar nenhum" (2014): Hugo Coutinho (teclados), Enio Borba (guitarra), Manolo (baixo) e Gilvandro R (bateria).

Juvenil Silva e a sua banda original.

Folk, rock e psicodelia foram os principais ingredientes de "Desapego" e no som de Juvenil – também atravessado pelo brega clássico – ao longo dos anos. Ora mais pesado/ácido, ora mais suave/intimista, passeando por temáticas diversas, ele vem trabalhando freneticamente: são 4 álbuns, 1 EP e outros projetos (Dunas do Barato, A Banda dos Corações Selvagens, Avoada e, mais recentemente, como DJ, Bregadelic).



Quem abre a noite é o DJ Zalma, com seu set list dançante.



SERVIÇO

Show de Juvenil Silva, celebrando 10 anos de estrada

Quando: sexta (25), a partir das19h (abertura da casa)

Onde: Casa Amp | Rua do Príncipe, 225, Boa Vista - Recife

Ingressos: R$ 15, à venda no sympla e no local

Instagram: @juvenil_silva

