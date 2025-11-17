A- A+

SINGLE Juvenil Silva funde brega e psicodelia em novo single, "Paixão em Linha Reta" Nova canção será uma das faixas do próximo álbum do artista, que deverá sair no primeiro semestre de 2026

No embalo do mês de novembro, em que o brega é celebrado no Recife, o cantor e compositor Juvenil Silva lançou, na última sexta (14), o single “Paixão em linha reta”, música que mergulha no universo brega sem abandonar a estética roqueira e psicodélica que marca sua trajetória.

Com mais de uma década de estrada, Juvenil fez sua estreia fonográfica com “Desapego” (2013) e, desde então, transita entre trabalhos solo e projetos coletivos. O artista finaliza atualmente um novo álbum, previsto para o primeiro semestre de 2026, que deve aprofundar a sonoridade brega já apresentada em seu single anterior, “Refresque a cuca”, lançado em maio deste ano.

“Eu não tinha como me esquivar desse ritmo. Passei a vida toda ouvindo, seja em casa ou na rua. O brega estava — e ainda está — em todo lugar, principalmente quando se mora na periferia do Recife”, afirma Juvenil. “É uma satisfação poder realizar esse novo trabalho. Sinto que ele sempre esteve na minha essência. Agora está sendo fácil, divertido e muito prazeroso de expressar, claro, do meu jeito amalucado.”

Composta por Juvenil, “Paixão em linha reta” narra o encontro casual entre dois jovens da periferia que marcam de se ver pelas ruas da cidade. O texto da canção é permeado por expressões, brincadeiras e gírias típicas do cotidiano recifense, evocando liberdade, coragem e intensidade emocional.

A faixa tem produção do músico e produtor catarinense Marcos Gonzatto, que mixou e masterizou o material em Londres, onde vive. Ele também assina os violões e alguns efeitos de percussão. A gravação reúne, ainda, Alexandre Baros (bateria), Hugo Coutinho (teclados) e os backing vocals da cantora e DJ Babilônia. A arte de capa é assinada por Theus Pinoli, a partir de foto de Hugo Coutinho.

