JØY Brandt lança single "Vem" em parceria com Jam da Silva e anuncia novo álbum

Com a vida artística dividida entre o Brasil e o Canadá, a cantora pernambucana JØY Brandt lançou, nesta sexta (17), seu novo single, “Vem”. A canção é uma parceria com o percussionista, compositor e cantor Jam da Silva e está disponível nas plataformas digitais.

“Vem” é música brasileira pura, atravessada por elementos da afro-brasilidade, aqui representada pelos tambores, pela percussão. Na canção JØY Brandt faz um resgate de suas origens, com referências às tradições populares do seu estado natal.

"Senti que essa canção conseguiria comunicar com o lugar de onde eu venho, ao mesmo tempo em que essas sonoridades já dialogam com o mundo e sua cultura pop mais universal. A fala dos tambores, rabecas e sopros me conectam diretamente com as minhas raízes. É como se eu pudesse juntar carnaval e São João numa única festa. Imagine o tanto de amor que tem aí!", explica JØY Brandt.