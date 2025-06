A- A+

MÚSICA "K-DRAMA in Concert": Kisu faz show no Recife neste domingo (15) O astro do k-pop se apresentará cantando músicas de trilhas de novelas coreanas, além de lançamentos autorais de sua carreira solo

Dorameiros do Recife, preparem-se para um fim de semana de muita emoção! No próximo domingo (15), o cantor coreano Kisu chega na Capital pernambucana com o show “K-DRAMA in Concert”, no Teatro Boa Vista, centro da Cidade.

O astro do k-pop está de passagem pelo Brasil, entre os dias 11 e 22 de junho, para interpretar canções que fazem parte das trilhas sonoras de famosas produções televisivas coreanas – os “k-dramas” ou, como se costuma chamar genericamente, os “doramas”.

Estão no set list do show, músicas presentes em “Adorável Corredora”, “Beleza Verdadeira”, “Goblin”, “Pretendente Surpresa” e “Sorriso Real” e que marcaram momentos icônicos, seja romances inesquecíveis ou cenas de tirar o fôlego.

Além das músicas dos dramas coreanos, Kisu também apresentará performances com seus lançamentos autorais e inéditos no Brasil.

O público também terá a oportunidade de criar memórias com o artista. Estão disponíveis benefícios adicionais aos ingressos: sessão de abraços após o show, sessão de autógrafos, selfie com o cantor etc.



SERVIÇO

K-DRAMA in Concert: Kisu no Recife

Quando: Domingo (15), 19h

Onde: Teatro Boa Vista - R. Dom Bôsco, 551 - Boa Vista, Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 76, no Clube do Ingresso

Informações: @revistakoreain

