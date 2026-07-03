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Música K-Pop com pagode: Sunoo, da banda Enhypen, viraliza após cantar "Arrependidaço" de Ferrugem Fãs elogiam a pronúncia do coreano e pedem CPF para o cantor, que se apresenta com seu grupo em São Paulo, neste sábado (4)

Com o show da banda sul-coreana Enhypen marcado para amanhã (4), em São Paulo, o cantor Sunoo está procurando formas de se aproximar dos fãs brasileiros e demonstrar carinho. Depois de aparecer dançando funk, foi a vez de o cantor se arriscar em outro gênero musical muito querido pelos brasileiros: o pagode.

A banda publicou, nesta sexta-feira, um vídeo de Sunoo cantando "Arrependidaço", um dos lançamentos mais recentes do cantor Ferrugem. A publicação rapidamente chamou a atenção dos fãs, e o nome da música entrou para os assuntos mais comentados do X. Veja o vídeo:



Em poucos minutos, a performance ultrapassou 100 mil curtidas no Instagram e no TikTok. Nos comentários, os fãs elogiam a pronúncia de Sunoo em português e pedem até um CPF para o cantor. "A pronúncia está certinha", comentou uma fã. "Português perfeito. Alguém faz o CPF para esse menino agora!", escreveu um integrante do fã club brasileiro da banda.

Houve também quem sugerisse que o grupo poderia incluir uma música brasileira no repertório do show de amanhã no Nubank Parque (antigo Allianz Parque). "E se eles cantarem uma música brasileira no show… ", disse outra fã.

Não é a primeira vez que o grupo demonstra carinho pelo Brasil e pelos fãs. Nos últimos dias, a banda publicou outros dois vídeos dos integrantes Sunoo e Jungwon dançando músicas brasileiras.

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