Kaitlyn Dever viveu tragédia pessoal dias antes de começar a filmar ''The Last of Us''; entenda

A atriz Kaitlyn Dever interpreta Abby Anderson na segunda temporada de "The Last of Us", a série de sucesso da HBO baseada no videogame Naughty Dog. Recentemente, em uma entrevista à GQ, ela revelou que teve que filmar uma cena poderosa apenas três dias após enterrar sua mãe, que lutou contra um câncer de mama por uma década. "Não houve tempo para ensaiar, simplesmente colocamos mãos à obra", disse a atriz. O texto a seguir conta com SPOILERS da série.

A cena que teve que filmar não era outra senão aquela em que ela tortura e assassina Joel, o querido herói da série, interpretado por Pedro Pascal. Seu pai fictício foi assassinado por ele durante a primeira temporada, cinco anos antes do que acontece na segunda. "Acho que o que torna Abby tão poderosa e avassaladora é a escuridão dentro dela e porque sua dor é tão intensa", refletiu Dever.

Foi aí que a atriz transformou em arte a grande dor que sentiu pela morte recente de sua mãe, Kathy Dever. Em sua performance, ela expressou um pouco de sua angústia e sofrimento. "Eu queria que a raiva e a fúria fossem algo poderoso", explicou. Joel foi pego em uma cabana, onde foi torturado e morto pela personagem da atriz. Naquele momento da gravação, ela admitiu que estava “lutando contra as lágrimas de raiva”.

A cena em que vingava a morte do pai mexeu com a ferida da morte de sua própria mãe. "Eu tinha acabado de vivenciar isso", disse. Por isso, ela refletiu sobre a morte: "Embora faça parte da experiência humana, não estamos acostumados à dor ou a ver sua melhor amiga morrer. Então, foi uma loucura repetir essa cena em que falava da morte do pai várias vezes, porque eu tinha acabado de viver. Ela não estava mais viva, e eu vi o corpo dela no hospital. E essa experiência é de partir o coração. Nada jamais será tão ruim quanto isso."



Dessa forma, Kaitlyn contou que viu o corpo de sua mãe depois que ela morreu e que as palavras de Andrew Garfield em uma entrevista com Stephen Colbert sobre a perda de sua mãe a ajudaram a lidar com sua dor. "Eu o pesquisava no Google e o via com frequência, porque sempre achei que a pior coisa que poderia me acontecer era perder minha melhor amiga. E eu sempre achei que não conseguiria seguir em frente. Mas aí eu olhava para o Andrew e pensava: bem, a vida dele parece estar seguindo em frente", disse ela.

Seu colega também perdeu a mãe para um câncer de pâncreas alguns anos antes. E, nesse vídeo, o entrevistador perguntou como seu trabalho o ajudou a superar a dor. "Aliás, adoro falar sobre isso. Então, se eu chorar, é uma coisa linda", respondeu o ator. Mais tarde, ele compartilhou que conseguiu lidar com o luto por meio da arte: "Devo isso a todos que me trouxeram aqui para que eu pudesse homenagear minha mãe por meio da minha arte e usá-la como uma forma de curar; de fechar as feridas."

Concluindo, tanto Kaitlyn Dever quanto Andrew Garfield usaram a atuação como uma forma de curar a ferida da morte de um ente querido da família, com um vínculo tão importante quanto o de uma mãe e sua criança.

