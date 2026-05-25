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FAMOSOS Kaká Diniz se declara para Simone Mendes e volta aos holofotes: afinal, quem é o empresário? Ex-frentista, empresário cearense, de 40 anos, é autor de livro de autoajuda e está à frente de agência de influenciadores

O empresário Kaká Diniz, casado desde 2013 com a cantora Simone Mendes, frequentemente ocupa espaço no noticiário de celebridades. Seja pela ostentação de sua coleção de carros de luxo, pela adega repleta de vinhos raros ou por gestos que repercutem nas redes sociais — como a generosa recompensa oferecida a um motoboy que encontrou e devolveu o celular de seu filho —, o empresário tornou-se figura recorrente entre os assuntos que cercam a artista sertaneja.

Juntos, Simone e Kaká são pais de Henry, de 9 anos, e de Zaya, nascida em 2021 nos Estados Unidos. No último domingo (24), o empresário chamou atenção ao publicar uma declaração apaixonada para a esposa em seu perfil no Instagram. "Tem mulheres que a vida testa não com perguntas, mas com guerras. Você é uma delas, e a sua história de vida desde criança já revela isso”, enalteceu ele, no dia do aniversário da companheira. "E como esposa, aqui está a verdade que poucos entendem: você escolheu caminhar ao lado de alguém que também não quer ser pequeno. Você não diminui para cabermos melhor. Você cresce, e me pede que cresça com você. Isso é sabedoria. Isso é fidelidade real. Não é adoração silenciosa; é parceria honesta", acrescentou ele.

Mas, afinal, quem é Kaká Diniz?

Natural de Fortaleza, no Ceará, Kaká Diniz tem 40 anos e passou boa parte da vida em Sobral, no interior do estado. O início de sua relação com Simone aconteceu de forma inusitada: ele era cliente da tia da cantora, de quem comprava joias. O casamento veio em 2013 e, no ano seguinte, nasceu o primeiro filho do casal.

Antes de consolidar a carreira empresarial, Kaká iniciou cursos de Direito, Administração e Contabilidade, embora não tenha concluído nenhuma das graduações. Sua trajetória profissional inclui experiências como frentista, aplicador de películas automotivas e vendedor em oficina mecânica.

Atualmente, ele está à frente da Non Stop, agência que se apresenta como “a maior agência de influenciadores da América Latina”. Em seu perfil no LinkedIn, o empresário afirma que a empresa alcançou faturamento de R$ 100 milhões em 2023.Autor do livro de autoajuda "Recalcule sua rota", Kaká também já compartilhou detalhes pessoais sobre sua origem. Numa publicação nas redes sociais, revelou que nasceu de uma gravidez considerada improvável. “Não era para eu estar aqui. Minha mãe não podia mais ter filhos, mas acabou engravidando, e muitas pessoas a pressionaram para abortar - já que ela possuía uma idade avançada e a gravidez seria de risco. Mas ela decidiu que não iria fazer isso. E cá estou eu”, contou.

Além da atuação no mercado de influenciadores digitais, o empresário investe em diferentes segmentos. Ele é proprietário de uma editora, de um haras e de outras duas agências — uma voltada ao setor esportivo e outra especializada em marketing digital. Nas redes sociais, costuma exibir sua coleção de veículos de luxo, que inclui modelos das marcas Porsche, Ferrari e Lamborghini. Kaká Diniz também é piloto de avião.

Em 2022, o empresário teve seu nome envolvido em especulações relacionadas aos desentendimentos entre Simone Mendes e Simaria, rumores que ele sempre negou publicamente.

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