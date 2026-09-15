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EMMY Kaley Cuoco, de "The Big Bang Theory", ganha homenagem emocionante de noivo no Emmy Pelphrey subiu ao palco após vencer o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática e dedicou parte de seu discurso a Kaley

Kaley Cuoco, atriz da série The Big Bang Theory, se emocionou na segunda-feira, 14, ao receber uma homenagem tocante do noivo, o ator Tom Pelphrey, durante o Emmy

Pelphrey subiu ao palco após vencer o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática por Task - Unidade Especial e dedicou parte de seu discurso a Kaley, que ficou com os olhos marejados.

"Para minha atriz favorita neste lugar, meu amor, minha melhor amiga, minha parceira, a muito grávida Kaley: eu amo você mais do que tudo, e nossa família é a joia da coroa da minha vida."

Ele prosseguiu, mencionando a primeira filha do casal e a nova integrante que a família espera: "Matilda, papai te ama. Bebezinha, papai te ama."

Kaley Cuoco e Tom Pelphrey estão juntos desde 2022. Matilda nasceu em 2023, e os atores ficaram noivos em 2024.

Em junho, eles anunciaram que estavam à espera da segunda filha.

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