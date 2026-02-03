Kamila Amorim constrói a Laurinha, de "Coração Acelerado", como um elo de afeto e identidade

A- A+

Na novela das 19h da Globo, Laurinha parece ser uma jovem com olhar bem atento e bastante segura sobre quem ela é. Estreante na tevê, Kamila Amorim dá vida à amiga próxima de Naiane, a aspirante a vilã vivida por Isabelle Drummond em “Coração Acelerado”.



A jovem Laurinha é presença constante ao lado da influencer e do personal stylist Esteban, interpretado por Diego Martins, formando um trio marcado por cumplicidade e diferenças – mas com um apoio mútuo característico. “Acho que a grande palavra que define a Laurinha é a autoestima. Ela sabe o que é dela e não compete com ninguém”, resume a atriz.

Para Kamila, estar em uma novela nacional ambientada em Goiás, estado em que nasceu, carrega um significado que ultrapassa a ficção. A presença de artistas do Centro-Oeste na trama, aliás, transforma o projeto em uma espécie de afirmação coletiva.



“O que mais tem deixado o coração do elenco goiano acelerado é estar recheado de gente que vem dessa região na história”, conta. E amplia esse sentimento ao falar da visibilidade. “Ir para a grande mídia para a gente, já é maravilhoso. Tem essa questão de a televisão vir para o Centro-Oeste e sair do eixo Rio-São Paulo. A gente pode mostrar nosso trabalho, a nossa arte”, valoriza.



O entrosamento em cena nasce de uma conexão construída ainda na preparação. Kamila relembra um exercício que, na visão dela, foi crucial para aproximar o trio formado por ela, Diego Martins e Isabelle Drummond. “Teve um momento da nossa preparação que me marcou bastante: quando nós ouvimos o coração um do outro”, recorda. Para ela, esse gesto simbólico diz muito sobre a relação entre os personagens. “É aquela coisa de ‘eu sei que você está aqui por inteiro, com o coração aberto”, explica.



Na dinâmica entre Laurinha, Naiane e Esteban, as diferenças não afastam, elas organizam. Kamila descreve o grupo como um núcleo que se reconhece até nos piores momentos. “É uma espécie de clã mesmo. Cada um tem o seu jeitinho, mas também os seus próprios conflitos”, observa. A comunicação entre eles, segundo a atriz, vai além das palavras. “A gente sempre se entende, até pelo olhar. Aliás, principalmente pelo olhar”, diz.



Essa capacidade de adaptação aparece com força nas relações individuais da personagem. Com Naiane, a amizade se sustenta pela segurança mútua. Com Esteban, Laurinha assume um papel mais de suporte. “Esteban é tão preocupado com tudo, com a carreira, em como vai alcançar o que deseja, que a Laurinha dá apoio para ele nesse sentido”, explica. Para Kamila, essa flexibilidade revela as camadas da personagem. “Com cada um, ela tem uma relação, que tem suas controvérsias e mostram diferenças da Laurinha”, aponta.

“Coração Acelerado” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h. Horário alternativo na madrugada.

Veja também