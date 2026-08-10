A- A+

ARTES VISUAIS "Kamytá" reúne Olinda Tupinambá e Ziel Karapotó em exposição sobre território e ancestralidade Mostra na Christal Galeria nasce de residência artística na Costa dos Corais e aproxima arte indígena, espiritualidade e questões ambientais

A relação entre território, ancestralidade e natureza está no centro de “Kamytá”, exposição que reúne trabalhos inéditos de Olinda Tupinambá e Ziel Karapotó na Christal Galeria, no Pina.

A mostra abre na próxima quinta (13), às 18h, com entrada gratuita, e terá visita mediada por Ziel às 19h. A curadoria é assinada pelo artista Denilson Baniwa.

O conjunto apresentado ao público é resultado de uma residência artística desenvolvida na Área de Proteção Ambiental (APA) Costa dos Corais, entre Pernambuco e Alagoas.

A passagem pelo território, marcado pela presença simultânea de ecossistemas naturais e comunidades tradicionais, serviu de ponto de partida para uma produção que articula experiências de campo, espiritualidade indígena, lembranças ancestrais e os impactos da crise climática.

Pinturas de caráter ritual, fotoperformances e outras linguagens compõem a exposição, que investiga maneiras de transformar vivências e vínculos com o território em produção artística.

Entre as referências presentes nos trabalhos estão Kaapora, Peixe Pajé e Mãe D’Água, entidades relacionadas à proteção e às dimensões espirituais da natureza. A partir delas, os artistas colocam em questão a separação entre humanidade e ambiente e apresentam perspectivas que reconhecem o território como espaço de vida e agência.

Com trajetória em diferentes campos da criação, Olinda Tupinambá atua como multiartista, produtora cultural, performer e realizadora audiovisual.

Sua pesquisa tem o corpo como elemento central para discutir temas ambientais e as relações estabelecidas entre sociedade e natureza. Em 2024, integrou a 60ª Bienal de Veneza com “Equilíbrio” e foi indicada ao Prêmio PIPA. No ano seguinte, recebeu o prêmio da The Gallery, em Londres, por “Marulho”, trabalho escolhido para representar o Brasil na COP 30.

Ziel Karapotó pertence aos povos Karapotó Terra Nova e Karaxuwanassu e é formado em Artes Visuais pela UFPE. Sua produção percorre pintura, performance, instalação e audiovisual, tendo como campos recorrentes de investigação o território, a espiritualidade, a memória e as identidades indígenas.

Em 2024, participou da Bienal de Veneza com “Cardume II” e também foi indicado ao Prêmio PIPA. Em 2025, apresentou “SERIGY”, sua primeira individual internacional, em Nantes, na França.

Já em 2026, tornou-se o primeiro artista indígena a ocupar com uma exposição individual o Instituto Ricardo Brennand.

Para Christiana Asfora, galerista da Christal, a proposta da exposição está relacionada à possibilidade de ampliar as maneiras de compreender o mundo. “Mais do que uma exposição, “KAMYTÁ” propõe um encontro com diferentes formas de perceber e habitar o mundo, a partir da escuta do território e das relações entre terra, água, memória e ancestralidade”, afirma.

SERVIÇO

Exposição “Kamytá” + Visita guiada

Quando: Quinta (13), às 18h / visita guiada: às 19h

Onde: Christal Galeria - Rua Estudante Jeremias Bastos, 266, Pina - Recife-PE

Entrada gratuita

Instagram: @christalgaleria

Veja também