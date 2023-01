Kang e MODOK são destaque em novo trailer de "Homem Formiga e a Vespa: Quantumania"

A- A+

Primeiro lançamento da Marvel em 2023, chegando às telonas em 17 de fevereiro,“Homem Formiga e a Vespa: Quantumania” ganhou um novo trailer na noite da última segunda-feira (10), com destaque para os vilões Kang (Jonathan Majors) e MODOK (Corey Stoll). Confira:

O longa marca o retorno de Paul Rudd e Evangeline Lilly aos papéis de Scott Lang e Hope Van Dyne após "Vingadores: Ultimato", junto aos veteranos Michael Douglas e Michelle Pfeiffer vivendo Hank Pym e Janet Van Dyne, e Kathryn Newton como Cassie Lang.

Outro nome que volta à franquia é Corey Stoll. Agora como MODOK, o ator já deu a vida a outro antagonista do Homem Formiga: Darren Cross, o Jaqueta Amarela, no primeiro filme da trilogia.

O longa dirigido por Peyton Reed conta ainda com o astro Jonathan Majors vivendo Kang, o Conquistador pela primeira vez nos cinemas, depois de sua estreia no MCU no episódio final de “Loki”.

