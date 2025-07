Kang Seo-ha, atriz de k-dramas, morre aos 31 anos

A- A+

Morreu no domingo, 13, aos 31 anos, a atriz sul-coreana Kang Seo-ha, conhecida por seu trabalho em k-dramas como "Heart Surgeons - Cirurgiões Cardíacos" e "First Love Again". Ela estava em tratamento de um câncer de estômago de grau 4 há pelo menos um ano. As informações foram confirmadas pelo ex-empresário da atriz ao veículo local Sports Kyunghang.



O funeral será na próxima quarta-feira, 16, no salão funerário do Hospital Santa Maria de Seul, da Universidade Católica da Coreia. Já o enterro acontecerá no jazigo da família na província de Gyeongnam.



Quem era Kang Seo-ha?



Kang Seo-ha, que também é creditada apenas como Seo Ha em alguns trabalhos, cursou teatro na Universidade Nacional de Artes da Coreia do Sul e fez sua estreia na indústria do entretenimento em 2012, no videoclipe de Faring Away, do grupo de k-pop Brave Guys.





Ela também fez parte do elenco de outros k-dramas como "Seonam Girls’ High School Detectives", "Assembly", "Okjunghwa", "Waves", "Waves" e "Nobody Knows".

Veja também